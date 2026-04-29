A Demonte un ciclo di approfondimenti giuridici e scientifici in memoria dell’avvocato Francesco Arata

Venerdì 8 maggio e venerdì 12 giugno, dalle ore 15 alle 18 presso la sala consigliare del Comune di Demonte si terranno due pomeriggi di confronto tra giuristi, scienziati e cittadini sui reati ambientali e la tutela del territorio.

Duranti gli incontri si parlerà di normativa italiana vigente, casi concreti del territorio cuneese e proposte per una tutela ambientale più efficace con gli interventi dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo e di Milano, Professori dell’Università di Torino, il Comune di Borgo San Dalmazzo, ARPA Cuneo, il dipartimento dei Carabinieri Forestali di Cuneo e il Nucleo Faunistico Ambientale.

Il ciclo di approfondimenti è organizzato in memoria dell’Avvocato penalista Francesco Arata, Sindaco di Demonte dal 2019 al 2021, anno della sua prematura scomparsa, per ricordare la lunga e brillante carriera professionale e proseguire l'impegno nella difesa dell'ambiente e della legalità.

L’ingresso è libero e aperto al pubblico, con il rilascio di crediti per la formazione professionale continua degli Avvocati. Maggiori info in merito a 0171 955555 o unionemontana.vallestura@pec.it .

Di seguito il programma e gli interventi delle due giornate.

Venerdì 8 maggio 2026

Ore 15 – 18 Comune di Demonte (sala consigliare)

Apertura e saluti istituzionali

Unione Montana Valle Stura — Pres. Loris Emanuel

Ordine Avvocati di Cuneo — Avv. Alessandro Ferrero

Ordine Avvocati di Milano — Avv. Antonino La Lumia

Comune di Borgo San Dalmazzo — Avv. Clelia Imberti, Vice Sindaco

Testimonianza — Chi era l'Avv. Arata

Studio Affirm — Avv. Federica Bonomini

La tutela dell'ambiente e delle generazioni future nella Costituzione italiana

Prof. Giorgio Sobrino — Dip. di Giurisprudenza, Università di Torino

Il ruolo di ARPA nel contrasto degli ecoreati: dal monitoraggio al controllo

Dott. Enrico Brizio — Direttore ARPA Cuneo

Il ruolo dei Carabinieri Forestali nella tutela dell'ambiente

Ten. Col. Luca Stella — Comandante Carabinieri Forestali di Cuneo

Il governo di area vasta nella tutela dell'ambiente

Dott. Massimiliano Marabotto — Provincia di Cuneo

Dott. Massimiliano Pellerino, Vice Commissario — Nucleo Faunistico Ambientale

Il ruolo dell'avvocatura nei processi per reati ambientali

Avv. Alessandro Ferrero — Presidente Ordine Avvocati di Cuneo

Dibattito aperto al pubblico

Modera: Avv. Leonardo Cammarata — Studio Affirm

_________

Venerdì 12 giugno 2026

Ore 15 – 18 Comune di Demonte (sala consigliare)

Apertura e saluti istituzionali

Unione Montana Valle Stura — Pres. Loris Emanuel

Ordine Avvocati di Cuneo — Avv. Alessandro Ferrero

Ordine Avvocati di Milano — Avv. Antonino La Lumia

Comune di Borgo San Dalmazzo — Avv. Clelia Imberti, Vice Sindaco

Relazione introduttiva — Approfondimento tematico

Prof. Davide Bianchi — Docente di Diritto penale, Università di Torino

Focus — Linee guida SNPA su ecoreati e prevenzione in ambito agro-zootecnico

D.ssa Daniela Cescon, Dirigente Ambientale

Dr. Marco Massimino, Ispettore Ambientale — Struttura di Tutela e Vigilanza ARPA Cuneo

Tavola rotonda — Prospettive a confronto

ARPA Cuneo

Carabinieri Forestali

Provincia di Cuneo

Ordine Avvocati

Associazioni ambientaliste del territorio

Dibattito aperto al pubblico

Modera: Avv. Alessandro Ferrero — Presidente Ordine Avvocati di Cuneo

Intervento conclusivo — Sintesi del ciclo e prospettive

Avv. Leonardo Cammarata — Studio Affirm