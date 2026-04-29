A Demonte un ciclo di approfondimenti giuridici e scientifici in memoria dell’avvocato Francesco Arata

Venerdì 8 maggio e venerdì 12 giugno, dalle ore 15 alle 18 presso la sala consigliare del Comune di Demonte si terranno due pomeriggi di confronto tra giuristi, scienziati e cittadini sui reati ambientali e la tutela del territorio.
Duranti gli incontri si parlerà di normativa italiana vigente, casi concreti del territorio cuneese e proposte per una tutela ambientale più efficace con gli interventi dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo e di Milano, Professori dell’Università di Torino, il Comune di Borgo San Dalmazzo, ARPA Cuneo, il dipartimento dei Carabinieri Forestali di Cuneo e il Nucleo Faunistico Ambientale.
Il ciclo di approfondimenti è organizzato in memoria dell’Avvocato penalista Francesco Arata, Sindaco di Demonte dal 2019 al 2021, anno della sua prematura scomparsa, per ricordare la lunga e brillante carriera professionale e proseguire l'impegno nella difesa dell'ambiente e della legalità.
L’ingresso è libero e aperto al pubblico, con il rilascio di crediti per la formazione professionale continua degli Avvocati. Maggiori info in merito a 0171 955555 o unionemontana.vallestura@pec.it.
Di seguito il programma e gli interventi delle due giornate.
Venerdì 8 maggio 2026
Ore 15 – 18 Comune di Demonte (sala consigliare)
Apertura e saluti istituzionali
Unione Montana Valle Stura — Pres. Loris Emanuel
Ordine Avvocati di Cuneo — Avv. Alessandro Ferrero
Ordine Avvocati di Milano — Avv. Antonino La Lumia
Comune di Borgo San Dalmazzo — Avv. Clelia Imberti, Vice Sindaco
Testimonianza — Chi era l'Avv. Arata
Studio Affirm — Avv. Federica Bonomini
La tutela dell'ambiente e delle generazioni future nella Costituzione italiana
Prof. Giorgio Sobrino — Dip. di Giurisprudenza, Università di Torino
Il ruolo di ARPA nel contrasto degli ecoreati: dal monitoraggio al controllo
Dott. Enrico Brizio — Direttore ARPA Cuneo
Il ruolo dei Carabinieri Forestali nella tutela dell'ambiente
Ten. Col. Luca Stella — Comandante Carabinieri Forestali di Cuneo
Il governo di area vasta nella tutela dell'ambiente
Dott. Massimiliano Marabotto — Provincia di Cuneo
Dott. Massimiliano Pellerino, Vice Commissario — Nucleo Faunistico Ambientale
Il ruolo dell'avvocatura nei processi per reati ambientali
Avv. Alessandro Ferrero — Presidente Ordine Avvocati di Cuneo
Dibattito aperto al pubblico
Modera: Avv. Leonardo Cammarata — Studio Affirm
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Venerdì 12 giugno 2026
Ore 15 – 18 Comune di Demonte (sala consigliare)
Apertura e saluti istituzionali
Unione Montana Valle Stura — Pres. Loris Emanuel
Ordine Avvocati di Cuneo — Avv. Alessandro Ferrero
Ordine Avvocati di Milano — Avv. Antonino La Lumia
Comune di Borgo San Dalmazzo — Avv. Clelia Imberti, Vice Sindaco
Relazione introduttiva — Approfondimento tematico
Prof. Davide Bianchi — Docente di Diritto penale, Università di Torino
Focus — Linee guida SNPA su ecoreati e prevenzione in ambito agro-zootecnico
D.ssa Daniela Cescon, Dirigente Ambientale
Dr. Marco Massimino, Ispettore Ambientale — Struttura di Tutela e Vigilanza ARPA Cuneo
Tavola rotonda — Prospettive a confronto
ARPA Cuneo
Carabinieri Forestali
Provincia di Cuneo
Ordine Avvocati
Associazioni ambientaliste del territorio
Dibattito aperto al pubblico
Modera: Avv. Alessandro Ferrero — Presidente Ordine Avvocati di Cuneo
Intervento conclusivo — Sintesi del ciclo e prospettive
Avv. Leonardo Cammarata — Studio Affirm