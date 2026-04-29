Saluzzo, appuntamento col teatro dialettale e la "Merceria tôte Pautasse"

“Merceria tôte Pautasse: boton, liasse... e lengàsse!”, una commedia dialettale in due atti di Anna Maria Carena, andrà in scena con la compagnia “J’Amis del Teatro” di Carmagnola sabato 9 maggio alle 21 sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, all’interno della stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj Aps.
La vicenda si sviluppa attorno alla merceria delle sorelle Pautasso, piccolo punto di ritrovo del paese, frequentato quasi esclusivamente da clienti abituali. Tra questi, il parroco, più incline a farsi regalare qualche bottone che ad acquistarlo, una coppia alle prese con il corredo della figlia e un idraulico che, chiamato per ogni inconveniente, finisce per
trasformarsi in un improvvisato tuttofare.
La quotidianità scorre monotona, senza scosse, finché l’arrivo di una contessa — dal titolo altisonante ma dai modi ben poco aristocratici — rompe l’equilibrio del paese. Stanche e ormai avanti con gli anni, le sorelle decidono di mettere in vendita la merceria.
Quando credono finalmente di aver concluso l’affare, ad attenderle c’è un imprevisto tanto esilarante per il pubblico quanto assai meno gradito per loro.
Sul palco saliranno Elsa Pedroni, Anna Carena, Santina Gallo, Lorenzo Ferrero, Giampiero Ferrero, Elena Bertola, Gianni Morra, Claudio Maina, Emanuela Boasso.
Il costo del biglietto è di 8 euro.
Per prenotare il posto, contattare il numero 329/04.88.854.