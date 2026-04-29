A Dogliani cultura e solidarietà s'incontrano

La ManuelaB Boutique, insieme all’Auser provinciale di Cuneo ed al Gruppo culturale-artistico “C’è arte per te”, organizza un evento pubblico per venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18 in Piazza Umberto I n.6 a Dogliani.

Si tratta della presentazione del libro “Pallina. Gli animali da compagnia migliorano le relazioni umane?”.

È un libro in cui si parla di un cane abbandonato per strada. Ma non solo…anzi. Si parla di animali da compagnia, di come rispettarli come esseri viventi, che soffrono se vengono maltrattati. Si parla, inoltre, anche di altruismo verso i nostri simili, per vivere una vita che abbia un senso.

Per tale motivo l’iniziativa è organizzata anche dall’Auser, rete associativa presente in tutta Italia, che promuove l’invecchiamento attivo organizzando servizi ed attività al servizio della comunità e per contrastare l’isolamento. Oltre all’Auser sarà presente il Gruppo “C’è arte per te”, che promuove la creatività, intesa nel modo più ampio, come mezzo espressivo. Il Gruppo Culturale Artistico, i cui membri saranno presenti all’evento, è composto da: Manuela Bossolasco, creatrice di gioielli e abiti (titolare di ManuelaB Boutique); Gianni Lovera, scrittore e poeta; Rodica Atomoaie, poetessa; Marina Denegri, pittrice; Patrizia Cappa, scrittrice; Maria Antonietta Caraffa, arpista.

L’iniziativa si svolgerà nella Boutique M di Manuela Bossolasco, luogo in cui spesso vengono ospitati eventi culturali ed artistici che animano la città di Dogliani.

Saranno inoltre presenti Alfio Arcidiacono, Presidente provinciale Auser di Cuneo, Michele Ghirardi, Presidente Auser Mondovì e l’autore del libro Gianfranco Conforti, Vicepresidente Auser Cuneo e vallate.

La presentazione è ad ingresso gratuito e sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto all’Auser, per gli accompagnamenti di anziani e persone fragili.