Fossano, serata sul benessere: Carlo Ripa presenta “Medicina globale per il benessere”

Una serata per parlare di salute senza slogan e senza ricette miracolose, ma con una bussola: il legame profondo tra sistema nervoso centrale, movimento e abitudini quotidiane. Giovedì 14 maggio, alle 20.45, la SOMS di Fossano ospita Carlo Ripa – medico chirurgo, specialista in medicina dello sport ed esperto di agopuntura, auricoloterapia, medicina manuale e bioterapie – per la presentazione del suo libro “Medicina globale per il benessere. Sistema nervoso centrale, sport e stili di vita”.

In un momento storico in cui la parola “benessere” è ovunque, l’autore propone una visione d’insieme: non solo sintomi da spegnere, ma equilibrio da costruire, mettendo insieme corpo e mente, performance e recupero, postura e consapevolezza. Il pubblico – sportivi, curiosi, professionisti del settore o semplici cittadini – troverà spunti concreti per capire come le scelte di ogni giorno, dal modo in cui ci muoviamo a quello in cui gestiamo stress e pensieri, incidano sulla qualità della vita.

Ripa, forte di un percorso che intreccia competenze scientifiche e passione per lo sport, accompagnerà i presenti in un “viaggio” tra scienza, equilibrio e stili di vita. L’incontro vuole essere anche un invito a guardarsi dentro: comprendere meglio i meccanismi del corpo – e il ruolo guida del sistema nervoso centrale – per adottare comportamenti più efficaci e sostenibili nel tempo.

Informazioni: appuntamento giovedì 14 maggio alle ore 20.45 presso la SOMS di Fossano, in via Roma 74 (cortile del cinema “I Portici”). Ingresso libero e aperto a tutti.