Targhino per i monopattini elettrici: dal 16 maggio scatta l'obbligo

Presso la sede dell’Automobile Club Cuneo (piazza Europa, 5) e nelle undici delegazioni Aci della provincia di Cuneo (Alba, Barge, Bra, Fossano, Madonna dell’Olmo, Mondovì, Moretta, Racconigi, Saluzzo, S.Stefano Belbo e Savigliano) è possibile richiedere la targa identificativa, il cosiddetto targhino, per i monopattini elettrici. Dal 16 maggio infatti, il Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro per chi circola senza targa, con l’aggravante della confisca qualora il mezzo sia dotato di un motore termico o elettrico di potenza superiore a 1 kW.

Dal 16 luglio per poter circolare sarà inoltre necessario attivare anche una polizza assicurativa. Per la richiesta sono necessari carta d’identità e codice fiscale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Automobile Club Cuneo al numero 0171/440030 o rivolgersi alla delegazione Aci più vicina consultando il link www.cuneo.aci.it/tutte-le-delegazioni.

“Dal 2026 entrano in vigore importanti novità previste dal Codice della Strada per la circolazione dei monopattini elettrici, con l’obiettivo di aumentare sicurezza e identificazione dei conducenti e favorire una convivenza più sicura e ordinata lungo le strade – sottolineano i vertici dell’Aci Cuneo -. In particolare, dal 16 maggio diventa obbligatorio il contrassegno identificativo (c.d. targhino) mentre dal 16 luglio per poter circolare sarà necessaria anche la copertura assicurativa RC. Il contrassegno dovrà essere sempre visibile e le autorità potranno verificare la corrispondenza tra monopattino e proprietario. Tutti i cittadini in possesso di mezzi elettrici possono quindi recarsi nella nostra sede o presso le nostre delegazioni, dove verrà loro fornita la dovuta assistenza per l’ottenimento del targhino”.

Il contrassegno del monopattino è personale ed è associato al codice fiscale del richiedente. In caso di deterioramento del targhino, di smarrimento o furto del monopattino, dovrà essere richiesta la cancellazione del contrassegno. Se il monopattino viene ceduto, il targhino deve essere rimosso e restituito per la cancellazione. In caso di utilizzo del mezzo da parte di un minorenne (almeno 14enne), in fase di richiesta del contrassegno sono obbligatori i dati e la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.