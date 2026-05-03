Cortemilia, “Il borghese gentiluomo” al posto di Supersocrates

La stagione Teatro nelle Valli Bormida 2025/2026 prosegue con un cambio di programma che si trasforma in un’opportunità artistica di grande interesse.

Lo spettacolo Supersocrates, previsto per il 9 e 10 maggio, non potrà andare in scena. Per la sola data di sabato 9 maggio, al Teatro Comunale di Cortemilia, il pubblico potrà assistere a un nuovo spettacolo, "Il borghese gentiluomo", di Molière, con l'adattamento e la regia di Lorenzo De Iacovo. A cura della compagnia Crack24.

Un classico del teatro che torna in scena in una versione sorprendente e contemporanea.

In questo allestimento, il celebre Monsieur Jourdain diventa una donna di oggi, intrappolata in una società ossessionata dal successo e dall’apparire. Tra lezioni, tentativi di miglioramento e una corsa continua verso un ideale irraggiungibile, il personaggio diventa lo specchio delle nostre inquietudini contemporanee, in equilibrio tra comicità e profondità.

La riscrittura firmata da Lorenzo De Iacovo porta il testo di Molière fuori da ogni dimensione “museale” per trasformarlo in un racconto vivo e attuale, capace di interrogare il presente con ironia e lucidità. Uno spettacolo che fa ridere, ma che lascia anche spazio a domande più profonde sul rapporto tra essere e apparire, tra desiderio e identità.

La compagnia Crack24, realtà emergente della scena contemporanea, propone un teatro fisico, dinamico e fortemente connesso al presente, capace di coinvolgere lo spettatore in modo diretto. Le fotografie di scena sono di Luigi De Palma.