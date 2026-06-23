L'arte contemporanea conquista l'Alta Langa: torna la mostra diffusa "Buona Fortuna Ribelli"

L’ampio territorio dell’Alta Langa è pronto ad accogliere, dal 27 giugno al 20 settembre 2026, la nuova edizione di "Buona Fortuna Ribelli", la mostra d’arte contemporanea diffusa ideata e curata dalla Galleria Lunetta11.

Dal 2019 il progetto promuove la cultura locale aprendo chiese, cappelle, giardini e borghi storici a installazioni e percorsi artistici. Il titolo scelto per l'edizione di quest'anno è "Back to mine", un invito a tornare a un luogo intimo e personale attraverso le opere di autori emergenti e affermati.

"Buona Fortuna Ribelli – sottolinea Francesco Pistoi, uno degli ideatori della rassegna – mira a trasformare le Langhe in un laboratorio di ricerca e fruizione artistica. Nato come concept che rivendica la sfrontatezza del fuori standard, si configura come un progetto curatoriale dedicato ai linguaggi più significativi dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione alla qualità. Ogni anno la rassegna prende forma nei luoghi iconici dell'Alta Langa, attivando nuove prospettive e contribuendo a collocare il territorio all’interno di una rete culturale di respiro globale".

Cinque i paesi della provincia coinvolti nel percorso. Il fitto programma di inaugurazioni prenderà il via sabato 27 giugno alle ore 13.00 al Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Alba, in via Roddino 21, con una mostra collettiva (aperta fino al 17 luglio) che metterà in dialogo maestri come Carla Accardi, Alberto Burri, Alighiero Boetti, Aldo Mondino, Mario Schifano, Salvo, Maurizio Vetrugno e Sergio Ragalzi con le ricerche recenti di Ismaele Nones e Edoardo Manzoni. Alle ore 15.00 l'appuntamento si sposterà a Dogliani, presso la Cappella del Ritiro della Sacra Famiglia in piazza Belvedere, per la personale di Sergio Ragalzi curata da Diletta Dogliani e incentrata sul suggestivo ciclo di opere "Ombre atomiche".

Alle ore 16.00 le inaugurazioni proseguiranno in contemporanea in altri tre spazi del territorio.

A Paroldo, la Cappella di San Sebastiano in via Castello ospiterà l'opera "L’Abri" dell'artista franco-italiano Matisse Mesnil, curata da Progetto Ludovico in collaborazione con Romero Paprocki.

A San Benedetto Belbo, paese celebre per il suo legame con Beppe Fenoglio, la via Fratelli Cora e la Censa di Placido accoglieranno l’installazione video immersiva di Nicole Oike curata dalla Fondazione Recontemporary, affiancata dal lavoro "Genetica" di Sergio Ragalzi.

Sempre alle ore 16.00 aprirà i battenti la mostra a Borgata Lunetta, nel comune di Mombarcaro, presso la Galleria Lunetta11, con il ciclo "Origini" di Sergio Ragalzi, il reportage fotografico in Giappone di Sara Scanderebech, le sculture di Stefano Caimi e il progetto di thebackstudio in collaborazione con la galleria Matta di Milano. Per il grande evento inaugurale a Mombarcaro è atteso l'ospite d’eccezione Alex Neri dei Planet Funk, che creerà una colonna sonora originale in collaborazione con il Firenze Jazz Festival.

Per l’accesso a Lunetta le auto dovranno essere lasciate nel parcheggio di Mombarcaro, da dove sarà attivo un apposito servizio navetta.

La rassegna, interamente a ingresso libero, è realizzata con il sostegno del main partner Sipal Spa e la stretta collaborazione delle amministrazioni comunali coinvolte.