Cherasco si prepara a fare festa: a inizio luglio torna la storica "Festa della Sibla"

La Festa della Sibla 2026 si svolgerà domenica 5 e lunedì 6 luglio, confermandosi come una delle manifestazioni popolari più sentite e attese di Cherasco.

Le sue origini sono legate all'antico quartiere della Barbacana, uno dei borghi storici della città, ma nel tempo è diventata una vera e propria festa patronale allargata che coinvolge l'intera comunità cheraschese e attira visitatori dai comuni limitrofi.

Tradizionalmente si svolge all'inizio di luglio nella zona della piazza della Sibla (oggi piazza Papa Giovanni Paolo II) e unisce in perfetto equilibrio convivialità, tradizione gastronomica e musica all'aperto.

Uno degli appuntamenti più caratteristici e immancabili è il grande pic-nic della Sibla, un momento unico di condivisione durante il quale vengono distribuite le mitiche penne al sugo.

Il programma del weekend prenderà il via domenica 5 luglio proprio nella piazza, dove i ragazzi della Commissione Comunale Giovani proporranno il combattivo e divertente torneo di beach volley. Per la cena spazio al gusto con una ricca area street food, ideale per assaporare specialità locali, seguita da una lunga serata di musica e danze con il travolgente dj set firmato da Dj Pallino.

La giornata di lunedì 6 luglio manterrà invece intatta la sua formula storica con il tradizionale pic-nic della Sibla a partire dalle ore 19.30. L'area sarà allestita con posti a sedere prenotati e assegnati, permettendo a famiglie e amici di cenare comodamente insieme, mentre le penne della Sibla verranno offerte a tutti i partecipanti. A seguire, la piazza si trasformerà in una pista da ballo sotto le stelle per ballare e divertirsi con il dj set di Lorenzo Astegiano e Lorenzo Bernocco.

Per partecipare al pic-nic del lunedì è necessario prenotare il proprio tavolo entro mercoledì 1° luglio al numero telefonico 0172/427050.

Inoltre, per tutte le serate, sarà attivo il servizio bar e ristoro a cura di "All'angolo 94", che garantirà cocktail, birre e bibite fresche per tutta la durata dell'evento, rendendo la rassegna un appuntamento imperdibile per vivere l'estate cheraschese tra sorrisi, buona compagnia e antiche tradizioni.