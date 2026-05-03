Maggio in Valle Stura: esperienze, incontri e tradizioni da vivere

Con l’arrivo della bella stagione, il Consorzio Valle Stura Experience apre le porte a un mese ricco di appuntamenti che raccontano l’anima più autentica della valle: un intreccio di sapori, storia, cultura e momenti di condivisione pensati per residenti e visitatori.

Il viaggio di maggio prosegue tra i profumi e i gesti della tradizione con gli ultimi due incontri del corso di cucina guidato dallo chef Daniele Banfo, ospitati presso il Pastificio Mescia. Martedì 2 e 12 maggio saranno dedicati a contorni e secondi piatti: un’occasione per mettere le mani in pasta e scoprire i segreti della cucina locale, in un ambiente conviviale e autentico.

La valle diventa poi luogo di riflessione e approfondimento venerdì 15 maggio alle 20.30, quando la Biblioteca civica di Demonte ospiterà la presentazione della tesi di laurea di Siria Renaudo. Un incontro che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nel tempo, tra vie alpine e poteri signorili, per comprendere come i percorsi di montagna abbiano modellato la storia e gli equilibri delle Alpi Marittime nel Medioevo.

Il giorno successivo, sabato 16 maggio alle 15, si torna alla manualità e alla tradizione con il laboratorio dedicato ai Crouset, la tipica pasta della valle. Presso la Porta di Valle, le esperte del gruppo La Rasdouireto guideranno i partecipanti in un pomeriggio fatto di gesti antichi e convivialità, dove ogni impasto racconta una storia tramandata nel tempo.

La dimensione della comunità sarà protagonista venerdì 29 maggio con “In Gioco in Biblioteca”, una serata aperta a famiglie e ragazzi presso la Biblioteca civica di Demonte. Tra giochi da tavolo classici e moderni, in collaborazione con l’associazione Dimensione Arcana, la biblioteca si trasforma in uno spazio vivo di incontro, relazione e divertimento. Il mese si chiude sabato 30 maggio con un viaggio nella storia tra le sale di Palazzo Borelli. Le visite guidate accompagneranno i partecipanti alla scoperta di affreschi, racconti e curiosità, fino al passaggio di Carlo Alberto di Savoia, senza dimenticare lo spazio dedicato a Lalla Romano, dove arte e memoria si intrecciano. E mentre maggio volge al termine, lo sguardo è già rivolto a uno degli appuntamenti più attesi: la transumanza con l’Azienda Agricola Fiori dei Monti, prevista indicativamente per il 18 giugno. In un anno simbolico, riconosciuto dall’ONU come dedicato ai pascoli e alla transumanza, questa esperienza offrirà l’opportunità di vivere da vicino uno dei momenti più autentici della vita alpina, seguendo il cammino delle mandrie tra paesaggi e tradizioni senza tempo. Un calendario che è molto più di una semplice serie di eventi: è un invito a rallentare, a riscoprire il valore delle relazioni e a lasciarsi sorprendere dalla ricchezza della Valle Stura.

Informazioni e prenotazioni per tutti gli eventi:

+39 328 203 2182

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