A Vicoforte il concerto dell'Ascensione al Santuario

La domenica in cui si celebra l’Ascensione, per onorare il voto espresso nel 1835 quando Mondovì era stata colpita dall’epidemia di colera, la città si recherà in processione a Vicoforte alla Basilica dedicata alla Natività di Maria Santissima Regina Montis Regalis.

Nell’occasione, da alcuni anni, l’Amministrazione comunale Vicese organizza un concerto con la Banda Musicale di Mondovì che quest’anno si terrà sabato 16 maggio alle ore 20.45 sul sagrato davanti alla Basilica.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Maurizio Caldera con la partecipazione del cantante Davide Conti.

L’ingresso è libero ed in caso di maltempo il concerto sarà annullato e rinviato ad altra data.

"Lavoriamo per far sì che il Concerto dell’Ascensione diventi un appuntamento annuale anche per rimarcare il solido legame di Vicoforte con la città di Mondovì, la sua storia e le sue tradizioni - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco -. La Basilica del Santuario è al centro di tanti momenti civili e religiosi del territorio e della Diocesi così come è stato in occasione del rinnovo del voto proclamato dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli nel mese di maggio 2020, in occasione della pandemia da Covid19".