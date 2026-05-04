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Attualità | 04 maggio 2026, 13:42

Stasera in Sala San Giovanni a Cuneo un confronto sul mondo dell’informazione

Una serata aperta a tutti per analizzare le sfide dell'editoria nella giornata per la libertà di stampa

la premiazione delle scuole della provincia di Cuneo vincitrici del concorso sui nuovi linguaggi dell'informazione, giunto alla settima edizione.

la premiazione delle scuole della provincia di Cuneo vincitrici del concorso sui nuovi linguaggi dell'informazione, giunto alla settima edizione.

Questa sera alle 20.30 la Consulta Giovanile del Comune di Cuneo siederà in Sala San Giovanni insieme a Giuseppe Gandolfo, giornalista Mediaset, e Barbara Pasqua, direttrice di TargatoCn, per un dialogo aperto alla cittadinanza. L’incontro parte dal presupposto che i giovani non siano solo spettatori passivi del nostro mondo, ma che ne siano anzi dei partecipanti attivi al pari delle altre generazioni.

La serata sarà un confronto tra punti di vista diversi su un temi che riguardano tutti: dove si trova il confine tra notizia e contenuto nel mondo di oggi? Quali sono le fonti di informazione realmente affidabili? Come ci si orienta nel mondo dell’informazione?

L'ingresso è libero ma la prenotazione è consigliata a questo link: www.eventbrite.com/e/biglietti-giornata-mondiale-della-liberta-di-stampa-2026-la-voce-dei-giovani-1988004992448. 

L'appuntamento è l'ultimo atto di una giornata iniziata questa mattina con la premiazione delle scuole della provincia di Cuneo vincitrici del concorso sui nuovi linguaggi dell'informazione, giunto alla settima edizione.

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