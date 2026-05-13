L’Unione Europea protagonista agli Incontri delle Tre Età di Verzuolo

Penultimo appuntamento con il ciclo degli “Incontri delle Tre Età” a Verzuolo.

Oggi, mercoledì 13 maggio alle 15, a Palazzo Drago, il dottor Nicola Gaeta terrà una conferenza dedicata alla nascita e all’evoluzione dell’Unione Europea.

L’incontro approfondirà il percorso che ha portato alla costruzione dell’Europa unita, partendo dal celebre Manifesto di Ventotene elaborato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il periodo della Seconda guerra mondiale, considerato uno dei testi fondanti dell’idea europeista moderna.

La lezione ripercorrerà le tappe principali che hanno segnato la crescita della Comunità europea: dai primi accordi economici e commerciali tra gli Stati membri fino all’attuale assetto politico e istituzionale dell’Unione Europea.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di approfondimento storico e culturale aperta alla cittadinanza, inserita nel calendario degli incontri dedicati alle diverse generazioni e promossi a Palazzo Drago.



