“Tracce di Scarti”: laboratorio creativo anti-spreco ad Alba

Nell’ambito del progetto Scarti d’Autore, sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:00 e alle ore 12:00, Piazza Pertinace ad Alba ospiterà un laboratorio creativo “Tracce di Scarti” per riscoprire il cibo come materia viva e linguaggio artistico, esperienza laboratoriale pensata per famiglie e bambini, condotta da Giulia Marchiaro.

Iscrizioni ai seguenti link: turno dalle 10 -11 https://www.eventbrite.it/e/tracce-di-scarti-tickets-1988750036896?aff=oddtdtcreator, turno dalle 11-12 https://www.eventbrite.it/e/tracce-di-scarti-dalle-1100-alle-1200-tickets-1988750435087?aff=oddtdtcreator

IL PROGETTO "SCARTI D'AUTORE"

Scarti d'autore è un invito a guardare agli scarti non come fine, ma come inizio: materia viva capace di generare relazioni, consapevolezza e nuove forme di comunità. Il progetto accompagnerà il Mercato della Terra di Alba da marzo a novembre 2026 con un calendario di laboratori artistici, performance partecipate, incontri tra arte e scienza, e strumenti concreti di sensibilizzazione — tra cui kit antispreco e un vademecum per la gestione degli scarti.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Sito web: www.unterritorio.it Email: davide.vero@unterritorio.it | info@unterritorio.it Instagram: www.instagram.com/un.territorio/