CICLISMO / Leonardo Viglione imbattibile al Belvedere: undicesimo trionfo su undici gare

Sabato 2 maggio e' andata in scena a Mondovì la classica Cicloscalata al Belvedere, giunta alla sua dodicesima edizione, che ha inaugurato il Campionato Provinciale Montagna Acsi 2026.

La manifestazione monregalese, organizzata dal Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo di patron Vittorio Bongiovanni con il supporto della Polizia Municipale diretta dalla Comandante Domenica Chionetti, ha riproposto la tradizionale sfida in salita, baciata da una splendida giornata di sole e culminata con le premiazioni presso la Cremeria Bar dell'Antico Borgo di Mattia Germone, Presidente dell'Associazione La Funicolare, che si ringrazia per l'ospitalità in attesa dell'ultima tappa del Giro della Provincia Granda che domenica 26 luglio vedrà il suo epilogo proprio sul percorso della Cicloscalata al Belvedere.

E a trionfare anche quest'anno, per l'undicesima volta su undici partecipazioni, è stato l'alfiere del G.S. Passatore, il campione monregalese doc Leonardo Viglione che ha di nuovo sbaragliato l'agguerrita concorrenza vincendo sul magnifico arrivo di Piazza Maggiore davanti al neonato figlio Zeno e alla moglie Liliana, in un'esplosione di gioia davvero memorabile e commovente.

Viglione è apparso sempre in controllo della corsa nelle primissime posizioni nonostante l'elevata andatura sul serpentone di tornanti da Carassone e ha risposto prontamente agli attacchi finali del forte Lorenzo Giraudo (Bike4Langhe) con cui si è battuto fino all'ultimo metro nell'entusiasmante e portentosa volata conclusiva sul pavé di Via delle Scuole in cima a cui Viglione, di forza e grinta, è riuscito a battere ogni record andando a trionfare tutto esultante sullo stesso Giraudo e Lorenzo Gasco.

I complimenti, oltre a tutti i presenti, vanno ai vincitori delle varie categorie oltre ai già citati Viglione tra i Senior e Giraudo tra gli Junior ossia Lorenzo Alladio (Veterani), Mauro Porro (Gentleman), Giovanni Lottario (SgA), Franco Stroppiana (SgB) e Silvia Milone tra le Donne.

Il trionfo di Viglione sul Belvedere, confermatosi imbattuto su ben undici edizioni disputate (una saltata per infortunio) nell'amata cicloscalata di casa, davanti a suoi cari amici e soprattutto quest'anno con il figlio neonato ad attenderlo, rimarrà sicuramente un'altra pagina indimenticabile della sua storia sportiva, capace di attraversare le fasi della vita sempre vincendo sui pedali mosso dall'amore per la bicicletta, la sua terra e famiglia.

Ora la stagione agonistica di Viglione, già vincitore quest'anno di tre successi assoluti, proseguir à con altre manifestazioni in salita e mediofondo nazionali, tra cui la Cicloscalata Cervasca-Madonna degli Alpini di giovedì 14 maggio, altra prova di Campionato Provinciale Montagna Acsi 2026, e la Granfondo Bra-Bra di domenica 17 maggio.