CICLSIMO / Nicole Bracco, tripletta magica al Gran Premio Rosa di Bovolone

Domenica 3 Maggio 2026 si è corso il 24^ GRAN PREMIO ROSA città di Bovolone (VR).

La classica dedicata alle ruote più veloci d'Italia o alle atlete finisseuse più coraggiose ed intraprendenti.

Ed è proprio in “tutte le maniere” che Nicole Bracco è riuscita a trionfare per tre anni consecutivi su questo prestigioso traguardo. Nel 2024 al primo anno da esordiente con una fuga solitaria durata un giro intero, nel 2025 al secondo anno esordiente in uno spettacolare sprint doppietta con la compagna di squadra Aurora Cerame e quest'anno con una zampata finale da vera leonessa sulla campionessa italiana di velocità in carica (Firenze 2025).

100 le atlete iscritte, 90 le partenti e solamente 46 coloro che sono giunte al termine di questa competizione condotta a ritmi serratissimi ad oltre 38 km/h di velocità media. Innumerevoli i tentativi di allungo durante i 15 giri previsti: il primo significativo quello dell'atleta lombarda Nicole Navazio portacolori del GS CICLI FIORIN ASD, la quale dopo essersi assicurata il primo traguardo volante ha proseguito per alcune centinaia di metri la propria azione in solitaria per poi essere ripresa dal plotone. Segue il tentativo di Aurora Colombo, sua compagna di team, la quale conduce un giro in solitaria aggiudicandosi il terzo traguardo volante di giornata.

Seguono gli ultimi giri dove il treno rosso del SC Cesano Maderno prende in mano la situazione e si rende protagonista del finale di gara. In avanscoperta si porta Nicole Canu (SC Cesano Maderno), compagna di Nicole Bracco, rimanendo in fuga solitaria per quasi 2 chilometri ad altissima velocità. Appena riassorbita dal gruppo è la volta dell'attacco solitario della campionessa italiana a cronometro Matilde Carretta (UC Conscio pedale del Sile), la quale negli ultimi 2 chilometri di gara intimorisce seriamente le avversarie a tal punto da dover obbligare il team delle Frecce Rosse (SC Cesano Maderno) a ricucire il gap con l'iniziativa lanciata in prima persona dalla stessa Nicole Bracco.

Con il ricongiungimento all'ultimo chilometro di Matilde Carretta si organizzano i treni delle velociste. Ai meno 250 m dal traguardo è il treno dell'UC Giorgione con Rachele Paset a sganciare la velocista Giorgia Valentina Timis in testa al gruppo. Dalla sua ruota parte anche lo sprint di Nicole Bracco che sprigiona una rimonta bruciante, innescando un vero e proprio "testa a testa" con l'atleta Veneta che si conclude con un colpo di reni magistrale sul traguardo. L'affascinante gesto atletico delle puriste della velocità che vale a Nicole quel poco che basta (15 centimetri circa) per aggiudicarsi una magica tripletta sull'asfalto di Bovolone.

Quarta vittoria stagionale tra le donne allieve (under 16) per la quattordicenne beniamina cuneese, dopo un prestigioso quarto posto alla durissima gara di Comenduno di Albino (Bergamo) ottenuto solamente 48 ore prima.

Il successo di Nicole è accompagnato da un ottimo decimo posto della compagna di team Martina Pianta (SC Cesano Maderno).