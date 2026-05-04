Matrimonio e astrologia come scegliere la data perfetta

Matrimonio e Stelle: Come l'Astrologia può guidare il tuo "Sì"

Chi non ha mai sbirciato un oroscopo per scoprire qualcosa sulla propria vita sentimentale? Perché allora non spingersi oltre e usare l'astrologia per organizzare il proprio matrimonio?

L'astrologia è un’antica disciplina che ha radici in culture e filosofie di tutto il mondo e può offrire spunti utili e persino rassicuranti. Un esempio significativo viene dall'Autobiografia di uno Yogi di Paramahansa Yogananda, il quale dedica un intero capitolo del suo libro all'astrologia, da lui utilizzata scientificamente per indirizzare il proprio futuro sentimentale.

Quando si tratta di organizzare un matrimonio, come riporta la testata Life&People Magazine, la data è uno degli aspetti cruciali e l'astrologia può aiutarci a scegliere il momento giusto. Anche le credenze popolari offrono spunti, suggerendo di non sposarsi né ad agosto né, secondo un antico proverbio, “di Venere o di Marte”.

Da dove partire?

Il primo passo da fare è consultare il piano astrale di nascita degli sposi. Ogni coppia porta con sé una combinazione unica di energie e conoscere questi aspetti può aiutare a fare scelte più consapevoli.

Esempio (Vergine & Scorpione): Entrambi segni riservati, prediligono un matrimonio intimo e sobrio.

La Vergine, pragmatica e concreta, avrà un approccio pratico all’organizzazione.

Lo Scorpione, con la sua energia emotiva, si concentrerà sull'atmosfera e l'estetica del ricevimento.

È importante, quindi, che i compiti vengano suddivisi in base alle inclinazioni naturali di ciascuno.

La posizione di Sole e Luna

Se possibile, scegliete una data che coincida con una Luna nuova, simbolo di nuovi inizi e carica di energia.

Armonia e stabilità: Luna in Cancro, Leone, Toro o Bilancia.

Luna in Cancro, Leone, Toro o Bilancia. Solidità nel tempo: Data sotto il segno del Cancro o del Capricorno.

Data sotto il segno del Cancro o del Capricorno. Attenzione: Evitate periodi in cui Sole e Luna si trovano in quadratura per scongiurare possibili tensioni.

Da evitare

In astrologia, i pianeti in moto retrogrado sono visti come simboli di ritardi o complicazioni. Mercurio, Venere e Marte sono i più significativi: se sono retrogradi, potrebbero verificarsi difficoltà nelle comunicazioni, nella logistica o nell'armonia della coppia. Per un matrimonio senza intoppi, meglio aspettare che siano in moto diretto.

Quali periodi scegliere

Ogni elemento zodiacale porta un'energia unica che influenza il tono della giornata:

Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario): Ideale per un matrimonio energico, spontaneo e vibrante.

Ideale per un matrimonio energico, spontaneo e vibrante. Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci): Perfetto per cerimonie intime e profonde (consigliati febbraio, giugno o novembre).

Perfetto per cerimonie intime e profonde (consigliati febbraio, giugno o novembre). Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario): Ottimo per favorire la socializzazione e un'atmosfera allegra e leggera.

Ottimo per favorire la socializzazione e un'atmosfera allegra e leggera. Terra (Toro, Vergine, Capricorno): L'ideale per un evento ben organizzato e senza sbavature (molto gettonati maggio o settembre).

"I cieli stessi cercano di risvegliare nell'uomo la determinazione di rendersi libero da ogni limitazione." — Paramahansa Yogananda

L'astrologia può essere una guida utile, ma la scelta finale dipende da voi. Non sentitevi vincolati dagli astri: seguite il vostro istinto e godetevi la gioia dell'organizzazione!







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