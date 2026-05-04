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Eventi | 04 maggio 2026, 17:33

Dimore storiche nel Cuneese: la cultura del Salone Off di Torino apre le porte del territorio

Dalla pittura en plein air ai segreti dei Savoia: quattro appuntamenti imperdibili tra Cuneo, Margarita, Mondovì e Racconigi

Il Castello della Margarita a Margarita

Il Castello della Margarita a Margarita

In attesa della Giornata Nazionale ADSI del 24 maggio, la sezione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Associazione Dimore Storiche Italiane rinnova la collaborazione con il Salone Off. Dal Cuneese per domenica 17 maggio arrivano quattro proposte che uniscono il fascino delle architetture storiche a eventi culturali che spaziano dall'arte alla letteratura di viaggio.

Castello della Margarita (Margarita)

Evento: "Omaggio a Monet", un atelier di pittura en plein air nel giardino settecentesco con gli studenti del Liceo Artistico di Cuneo.

Orari: Visite guidate dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Costi: Ingresso gratuito per cortile d'onore e ghiacciaia; visite guidate a giardino e appartamenti a 10 €.
 

Villa Corinna (Villanova Mondovì)

Evento: "Sfogliare il mondo", una mostra di libri di viaggio, guide e atlanti storici a cura di Maria Cristina Gallo Orsi.

Orari: 10:00-12:30 e 14:30-18:00.

Costi: Mostra gratuita; visita al parco e alle sale della villa a 10 €.
 

Tenuta Berroni (Racconigi)

Evento: Incontro con il giornalista Luigi Grassia per la presentazione del volume "I Savoia Segreti", dedicato a storie inedite della dinastia.

Orari: Ore 16:00.

Dettagli: Possibilità di passeggiata nella tenuta e degustazione di prodotti dell'agrigelateria.
 

Villa Oldofredi Tadini (Cuneo)

Evento: "Il mondo del viaggio", esposizione di scrittoi da carrozza, documenti e libri antichi all'interno del giardino più antico della città.

Orari: 10:00-12:30 e 14:30-18:30.

Dettagli: Visite guidate dai proprietari che includono la cappella con i ricordi della Sindone e i cimeli risorgimentali.

c.s.

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