Dimore storiche nel Cuneese: la cultura del Salone Off di Torino apre le porte del territorio

In attesa della Giornata Nazionale ADSI del 24 maggio, la sezione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Associazione Dimore Storiche Italiane rinnova la collaborazione con il Salone Off. Dal Cuneese per domenica 17 maggio arrivano quattro proposte che uniscono il fascino delle architetture storiche a eventi culturali che spaziano dall'arte alla letteratura di viaggio.
Castello della Margarita (Margarita)
Evento: "Omaggio a Monet", un atelier di pittura en plein air nel giardino settecentesco con gli studenti del Liceo Artistico di Cuneo.
Orari: Visite guidate dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.
Costi: Ingresso gratuito per cortile d'onore e ghiacciaia; visite guidate a giardino e appartamenti a 10 €.
Villa Corinna (Villanova Mondovì)
Evento: "Sfogliare il mondo", una mostra di libri di viaggio, guide e atlanti storici a cura di Maria Cristina Gallo Orsi.
Orari: 10:00-12:30 e 14:30-18:00.
Costi: Mostra gratuita; visita al parco e alle sale della villa a 10 €.
Tenuta Berroni (Racconigi)
Evento: Incontro con il giornalista Luigi Grassia per la presentazione del volume "I Savoia Segreti", dedicato a storie inedite della dinastia.
Orari: Ore 16:00.
Dettagli: Possibilità di passeggiata nella tenuta e degustazione di prodotti dell'agrigelateria.
Villa Oldofredi Tadini (Cuneo)
Evento: "Il mondo del viaggio", esposizione di scrittoi da carrozza, documenti e libri antichi all'interno del giardino più antico della città.
Orari: 10:00-12:30 e 14:30-18:30.
Dettagli: Visite guidate dai proprietari che includono la cappella con i ricordi della Sindone e i cimeli risorgimentali.