Alba: sabato 16 maggio le Fanfare sfilano nel cuore della città

In vista delle celebrazioni ufficiali per l’ottantesimo anniversario della prima seduta dell’Assemblea Costituente, la città di Alba ha patrocinato un’iniziativa promossa dal Comitato di gemellaggio Alba-Beausoleil, presieduto da Massimo Lampugnani, da una idea di Carlo Passone e con il contributo del Gen. Antonio Zerrillo.
Sabato 16 maggio il centro storico cittadino accoglierà le Fanfare della Sezione FANTI-ANF di Torino e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Asti.
Alle ore 15:30 la Fanfara dell’Associazione Nazionale del Fante Sezione di Torino partirà da corso Italia e la Fanfara astigiana dell’Associazione Nazionale Bersaglieri “Roberto Lavezzeri M.O.V.M.” da piazza Risorgimento, per arrivare entrambe in piazza Michele Ferrero.
Dalle ore 16:00 sono in programma le esibizioni delle singole formazioni e, in chiusura, il gran finale a Fanfare riunite.
Con la partecipazione della Banda Musicale Città di Alba “Ars et Labor” e del Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo.
Dichiara il sindaco Alberto Gatto: «Ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, che anticipa il programma della città di Alba, Medaglia d’Oro al Valor Militare, per celebrare ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. Invito i cittadini a dare un caloroso benvenuto alle due Fanfare che, con le loro note solenni, richiameranno quei valori di unità e di identità nazionale che ci sostengono dal 1946».