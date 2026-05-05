Sampeyre, al Lu Cunvent due appuntamenti tra teatro, memoria e tradizioni

L’associazione culturale Lu Cunvent di Borgata Rore, a Sampeyre, propone due appuntamenti a ingresso libero dedicati al teatro, alla memoria e alla cultura del territorio. Venerdì 8 maggio, alle 21.15, arriverà il Gruppo Teatro Angrogna con lo spettacolo “Racconti dell’altra metà del cielo”, una riflessione sulla condizione femminile costruita attraverso canti, testi e narrazione.

La compagnia, attiva dal 1972 e legata alla cultura valdese, porterà in scena un teatro di impegno civile e memoria storica, da sempre orientato ai temi della libertà, della resistenza all’oppressione e della storia popolare. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Maura Bertin, Grazia Bordini, Marisa Sappé, Renato Peraldo e Jean Louis Sappé, con la regia di Claudio Raimondo e la collaborazione di Erica Malan e Marco Rovara.

Sabato 9 maggio, alle 18, sarà invece la volta di “I fiori dell’inverno, Antropologia di una Valle”, incontro con il sarto antropologo Piercarlo Grimaldi e con Barbara Mugnai, docente di Design della Moda al Politecnico di Milano. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo con la Casa degli Alfieri di Asti, sarà dedicato al “teatro delle memorie”, con l’idea di ricucire parole e tradizioni per restituire valore alla storia delle valli.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale, a suggello di un programma che intreccia spettacolo, ricerca culturale e partecipazione comunitaria.



