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Attualità | 05 maggio 2026, 10:23

Trionfo del Giolitti Bellisario di Mondovì ai Giochi della Gioventù: il Baskin vola alle finali nazionali di Roma

A guidare e accompagnare gli studenti in questa importante esperienza sportiva e formativa sono stati i docenti Silvia Alberto e Nicola Berutti

Trionfo del Giolitti Bellisario di Mondovì ai Giochi della Gioventù: il Baskin vola alle finali nazionali di Roma

Grande risultato per l’IIS Giolitti Bellisario di Mondovì, protagonista a Torino nelle fasi regionali dei Giochi della Gioventù. Nella mattinata di giovedì 30 aprile la squadra di Baskin (basket integrato) ha conquistato una straordinaria vittoria, aggiudicandosi la finalissima regionale al termine di una prestazione definita «semplicemente incredibile». 

Il successo garantisce al Giolitti Bellisario l’accesso alla fase nazionale, in programma a Roma nell’ultima settimana di maggio, dove la squadra rappresenterà il territorio con entusiasmo e ambizione. 

A guidare e accompagnare gli studenti in questa importante esperienza sportiva e formativa sono stati i docenti Silvia Alberto e Nicola Berutti. Un traguardo che premia impegno e spirito di squadra e che proietta ora l’Istituto verso una nuova, emozionante sfida a livello nazionale.

c.s.

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