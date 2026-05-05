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Cronaca | 05 maggio 2026, 10:47

Camion contro furgone sulla Statale 28 a Nava: mezzo in fiamme [FOTO]

Il conducente del furgone è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi

Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 28, nel territorio comunale di Pornassio, all’altezza della frazione di Nava. Per cause ancora in fase di accertamento, un camion e un furgone si sono scontrati lungo il tratto di strada. A seguito dell’impatto, il furgone ha preso fuoco. Il conducente del mezzo, tuttavia, è riuscito a uscire  dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero, evitando conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri di Nava, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nessun ferito è stato registrato. 

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