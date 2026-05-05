Camion contro furgone sulla Statale 28 a Nava: mezzo in fiamme [FOTO]

Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 28, nel territorio comunale di Pornassio, all’altezza della frazione di Nava. Per cause ancora in fase di accertamento, un camion e un furgone si sono scontrati lungo il tratto di strada. A seguito dell’impatto, il furgone ha preso fuoco. Il conducente del mezzo, tuttavia, è riuscito a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero, evitando conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri di Nava, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nessun ferito è stato registrato.