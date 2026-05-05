Camion contro guard rail sull'autostrada tra lo svincolo di Cuneo e Fossano

Incidente questa mattina, martedì 5 maggio, sull'autostrada Torino-Savona, all'altezza dello svincolo tra Cuneo e Fossano.

Per dinamiche in fase di accertamento, il conducente di un camion, che stava percorrendo la A6, all'altezza del km 51 nord, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail.

L'allarme è scattato poco prima delle 7.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondovì, la Polizia stradale e il personale sanitario del 118 che ha soccorso il conducente del mezzo. Non risultano altri veicoli coinvolti.