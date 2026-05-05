Ubriaca al volante provocò incidente: 40enne di Canale svolgerà lavori di pubblica utilità

Guida in stato di ebbrezza. E’ l’accusa della quale è stata chiamata a rispondere una 40enne residente a Canale, nei giorni scorsi comparsa di fronte al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti Matteo Bertelli Motta.
La donna si era messa al volante con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,94 grammi per litro, contro il limite massimo di 0,50 prescritto dal Codice della Strada.
Ad accertarlo tramite esame alcolemico furono i Carabinieri di Alba, intervenuti in seguito all’incidente del quale la donna si rese involontaria protagonista poco dopo la mezzanotte del 13 dicembre 2025 a Corneliano d’Alba, dove perse il controllo del veicolo andando a impattare contro un palo e il guard-rail presente in quel tratto stradale.
Nei confronti della donna gli stessi militari disposero anche il ritiro della patente, poi sospesa dal prefetto di Cuneo per un periodo di sette mesi.
Alla guidatrice la Procura della Repubblica di Asti contestò anche le aggravanti dell’orario notturno e dell’aver cagionato un incidente stradale.
Difesa dall’avvocato albese Roberto Ponzio, la donna ha chiesto di poter ricorrere all’istituto di giustizia riparativa della messa alla prova mediante lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. Un’istanza accolta dal Gip, che l’ha avanzata all’Ufficio di Esecuzione della Pena per la predisposizione di un programma da approvarsi nell’udienza già fissata per il prossimo 15 luglio.