Cuneo, FONORAMA porta il suono fuori dai circuiti tradizionali

L’Associazione Culturale Origami propone una nuova edizione di FONORAMA – Suoni fuori dai circuiti, rassegna dedicata alle arti sonore e alle forme più sperimentali della musica contemporanea. Dal 15 al 17 maggio 2026, il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo ospiterà tre giornate di performance e incontri pensati per esplorare le possibilità espressive del suono come linguaggio artistico.[web:?]

L’edizione di quest’anno si distingue per la presenza di Organo Motore, una originale “orchestra di altoparlanti” ispirata all’Acousmonium sviluppato negli anni Settanta al GRM di Parigi. Più che un semplice sistema di diffusione, il dispositivo diventa uno strumento musicale vero e proprio, capace di trasformare l’ascolto in un’esperienza fisica ed espansa.

A confrontarsi con Organo Motore saranno Giuseppe de Benedittis, ideatore del progetto, e François J. Bonnet, noto anche come Kassel Jaeger, direttore dell’INA GRM e figura di riferimento della musica elettroacustica contemporanea. La sera successiva sarà la volta di Hélène Vogelsinger, sound designer francese apprezzata per le sue performance con sintetizzatori modulari e per i suoi paesaggi sonori stratificati e contemplativi. A chiudere la rassegna sarà Riccardo La Foresta, percussionista e sound artist che dal 2015 lavora sul Drummophone, strumento aerofono derivato dal tamburo capace di generare melodie e armonie microtonali.

Accanto ai concerti sono previsti anche due talk al Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo, giovedì 14 maggio, con incontri dedicati alle pratiche artistiche dei musicisti, rivolti in particolare agli studenti. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Conservatorio e con il dipartimento METS, con il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno della Fondazione CRC.

I biglietti sono disponibili in prevendita e in cassa, con formule singole o in abbonamento per l’intero festival.