Robilante, gli allievi di Prismadanza portano in scena “Inside Music”

Giovedì 14 maggio, presso il Teatro Ex Confraternita, un evento tra note e teatro che inaugura il ciclo di spettacoli di fine anno. Cosa succede quando la musica incontra le nostre emozioni più profonde?

La risposta è affidata a "Inside Music", lo spettacolo degli allievi della Scuola di Musica e Canto di Prismadanza che si terrà giovedì 14 maggio 2026 alle ore 21:15 presso il Teatro Ex Confraternita di Robilante.

L'evento non sarà una semplice esibizione tecnica, ma un vero e proprio viaggio tra le gioie e le paure dell'animo umano. Sul palco, ad accompagnare i giovani musicisti, ci saranno gli attori Germano Giordanengo e Mara Ghibaudo, che aiuteranno il pubblico a dare un nome e un suono ai sentimenti più complessi.

Sotto la direzione di Rossella Roggia, Gaia Martini e Margherita Luchese, si esibiranno i seguenti allievi: Paolo Astegiano, Giulia Audino, Umberto Battaglia, Matteo Bertaina, Pietro Bertaina, Adriana Bertellini, Davide Brizio, Lorenzo Chirio, Luca Curto, Ambra Dalmasso, Clara Dalmasso, Ethan Dalmasso, Kevin Donadio, Daniel Dutto, Elisa Fantino, Chiara Ghibaudo, Gioele Ghibaudo, William Giangualano, Ezio Giordanengo, Josephine Giordanengo, Karen Giordanengo, Nicola Giordanengo, Cristina Giordano, Gioele Giordano, Ivan Giordano, Simone Giordano, Lucia Macagno, Cristina Manassero, Lorenzo Marchisio, Marco Marro, Filippo Musso, Agnese Nadelle, Nicola Rabino, Samuele Rabino, Arianna Risso, Camilla Risso, Anastasia Senkina, Marco Solare, Cristiana Vallauri, Matteo Tenotri e Matteo Zurnello.

Il corpo docenti che ha curato la preparazione è composto da Lorenzo Armando per le percussioni, Roberto Avena per la fisarmonica, Marco Barbero per il flauto traverso, Luisa Bersia per il canto, Sara Cesano e Rossana Prandi per il violino, Riccardo Garello per la chitarra e Elena Improta per il pianoforte.

La realizzazione di questo spettacolo è il frutto di un lavoro costante sul territorio. La Scuola di Musica di Prismadanza ha infatti le proprie sedi a Robilante, Vernante e Demonte, operando attivamente grazie alla fondamentale collaborazione e disponibilità delle aule da parte dei Comuni, che permettono ai ragazzi di avere uno spazio dedicato alla crescita artistica e umana. L'appuntamento di Robilante rappresenta l'apertura di un percorso più ampio.

Dopo aver esplorato il mondo interiore con "Inside Music", gli allievi proseguiranno il loro racconto nella vicina Vernante con la rassegna "Il Nostro Posto" (in programma dal 21 al 24 maggio), dedicata alla ricerca del proprio posto nel mondo.