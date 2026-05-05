Saluzzo, la Corte dei conti incontra gli studenti dell’Ancina

Martedì 28 Aprile, gli studenti delle classi IIE- IIIEA – IIIEB- IVEA -VE hanno incontrato la dott.ssa Fernanda Fraioli, Magistrato Procuratrice Regionale della Corte dei conti per il Piemonte, che ha saputo coinvolgerli in una stimolante lezione incentrata sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in un momento in cui la questione è argomento di stretta attualità.

La dott.ssa Fraioli ha innanzitutto spiegato quali valori protegge e quali interessi bilancia la Corte dei conti.

Ha poi affrontato tematiche relative alla funzione di questo organo di rilievo costituzionale precisando, in particolare, il ruolo di garanzia e controllo svolto a tutela dell’erario.

Si è poi soffermata sulla differenza tra responsabilità contabile (con l’inversione dell’onere della prova) e responsabilità amministrativa, sull'illecito contabile “danno erariale” causato dai pubblici dipendenti. Ha inoltre sottolineato l’importante compito delle forze dell’ordine nell’ambito delle attività di indagine e controllo sugli sprechi pubblici.

La lezione è stata definita istruttiva e utile dagli studenti, in particolare dai ragazzi della VE prossimi all'esame di maturità, per la ricchezza dei contenuti contestualizzati con la realtà quotidiana.

L'evento, organizzato dalla professoressa Antonella Mercuri, docente di Diritto ed Economia Politica, si è concluso con un lungo e caloroso applauso di ringraziamento degli studenti alla dott.ssa Fernanda Fraioli che ha apprezzato l'interesse e l'attenzione prestati.