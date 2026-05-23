Saluzzo, al liceo Bodoni in scena lo spettacolo di fine anno

Giunge al quinto anno il percorso di laboratorio teatrale, condotto da Mario Bois, che, nelle precedenti edizioni, ha condotto i ragazzi a fare esperienza della recitazione, confrontandosi con testi quali “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, “Sogno di una notte di mezza estate” e “Macbeth” di William Shakespeare, e “Novecento” di Alessandro Baricco.

Quest’anno il laboratorio teatrale si è concentrato sulla commedia contemporanea italiana, esplorando la comicità dell’autore saluzzese Corrado Vallerotti.

Il testo è “Sono sempre in ritardo di un anno”, scritto da Vallerotti nel 2007, che debuttò a Saluzzo proprio in quell’anno. Oltre ad esaminare l’espressività comica e le caratterizzazioni dei personaggi, il testo è un ottimo esempio di “meta-teatro”, in quanto affronta la narrazione di una compagnia scalcinata di attori, che deve mettere in scena il “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, senza però avere un soldo per farlo.

La rappresentazione sarà inoltre un piccolo omaggio a Riccardo Pittavino, attore saluzzese della Compagnia Primoatto, scomparso prematuramente nel 2015.

Gli allievi che hanno partecipato al laboratorio teatrale sono una trentina, che saranno suddivisi in due cast, ciascuno dei quali proporrà una replica mattutina per gli allievi del Liceo “Bodoni” mercoledì 27 maggio al Teatro “Magda Olivero”, coinvolgendo così i propri compagni. Insieme al laboratorio teatrale, come tradizione artistica, parteciperanno i gruppi di Coro e Orchestra del liceo “Bodoni", diretti dal maestro Flavio Fraire, che condivideranno il palco del “Magda Olivero” per le repliche mattutine, mentre, durante le rappresentazioni serali, allestiranno la loro performance nella sala della chiesa all’ingresso del Monastero.

Le repliche aperte al pubblico saluzzese saranno venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio alle 21 nelle sale del Monastero della Stella, che, grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ospita lo spettacolo. Per partecipare alle repliche serali al “Monastero della Stella” sarà possibile prenotarsi attraverso un modulo Google online, al link