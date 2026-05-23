A Mondovì il seminario “Apicoltura e biodiversità. Un patrimonio da custodire e promuovere”

Il Comizio Agrario e Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio organizzano martedì 26 maggio alle ore 20,30 nella sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì il seminario “Apicoltura e biodiversità. Un patrimonio da custodire e promuovere”.

L’importanza della difesa e promozione della biodiversità sia quella agraria che quella naturale si sposa con il benessere delle api e degli insetti pronubi in generale.

Il fondamentale apporto di questi ultimi per la vita di moltissime piante selvatiche e colture agricole deve diventare una consapevolezza comune. Approfondire, quindi, il rapporto tra apicoltura e biodiversità significa difesa della natura in generale, significa dare un respiro agroecologico alle nostre produzioni agricole, significa difendere i paesaggi che fanno del nostro Paese un unicum a livello mondiale. Di tutto ciò si parlerà nel corso di questo evento gratuito e aperto a tutti.

Dopo i saluti di Guido Viale e Attilio Ianniello, rispettivamente presidente e direttore del Comizio Agrario, e di Germano Giraudo, fiduciario della Condotta Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio, interverranno:

la Dott.ssa Serena Milano, direttrice generale Slow Food Italia ed esperta di biodiversità, e l’agronomo Samuele Bolassa, apicoltore e collaboratore del Comizio Agrario.

Inoltre saranno consegnati dei diplomi di merito alle aziende: “Api e vita” di Montezemolo, Apicoltura Franco Rossi di Carrù, e alla “Piemonte miele” Cooperativa agricola con sede in Fossano, fraz. Cussanio.

Seguirà una degustazione di mieli a cura dell’apicoltore Samuele Bolassa

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com - Tel. 0174 42114 - Cell. 327 225 3549 (martedì, giovedì e sabato ore 9 - 12).