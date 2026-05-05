Aisone, due giorni di chiusura sulla statale 21 per il rifacimento della pavimentazione

Anas ha programmato il rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 21 “della Maddalena” nel territorio comunale di Aisone.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il tratto interessato resterà chiuso al traffico per circa 800 metri all’interno del centro abitato, tra il chilometro 23,300 e il chilometro 24,100, con divieto di transito nelle fasce orarie stabilite.

La chiusura scatterà venerdì 8 maggio dalle 13 alle 20 e proseguirà sabato 9 maggio dalle 7 alle 20. Durante l’intervento sarà comunque garantito il passaggio ai veicoli di emergenza e soccorso, così da assicurare la continuità dei servizi essenziali anche nel periodo di cantiere.

L’opera rientra nel più ampio programma di risanamento della pavimentazione avviato da Anas sulla statale 21 in provincia di Cuneo, con interventi mirati a migliorare sicurezza e qualità della circolazione lungo una delle principali arterie della valle Stura