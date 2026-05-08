“Fossano non è un binario di transito”: il sindaco Tallone dopo il ripristino delle corse ferroviarie all’alba e a tarda notte

Fossano celebra con soddisfazione il raggiunto obiettivo del ripristino delle corse ferroviarie all’alba e a tarda notte sulla linea Torino-Cuneo. “Al di là della notizia già battuta in precedenza sui giornali, intendo aggiungere che questo momento rappresenta il coronamento di una battaglia che ci ha visti impegnati in prima linea, anche per sottolineare il valore politico e identitario di questo risultato per la nostra Fossano”: ha commentato il sindaco Dario Tallone, in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale svoltosi il 27 aprile scorso.

“Il ritorno del Cuneo –Torino delle 4.21 e del rientro delle 23.25 da Torino Porta Nuova non è un ‘regalo piovuto dall’alto’, ma il frutto di una pressione costante. Sia il sottoscritto, sia il senatore Bergesio, abbiamo voluto dare valore a un principio che era stato calpestato nel diritto alla mobilità nei territori produttivi. – ha aggiunto - Un grazie alla Giunta che si è anche prodigata a livello politico con i vari rappresentanti. Fossano ‘non è un binario di transito’, ma un nodo nevralgico della Granda, il lavoro e lo studio hanno orari che la politica deve rispettare e non ostacolare. La sicurezza e la dignità dei pendolari sono priorità assolute, non voci di costo da tagliare da un semplice foglio Excel”.

“Siamo consapevoli che i lavori infrastrutturali sposteranno l’operatività effettiva delle nuove corse al dicembre 2026, tuttavia il punto politico è un altro: l’incertezza è finita, abbiamo ottenuto in modo definitivo un impegno e messo in sicurezza i collegamenti per i nostri giovani e le nostre imprese. A chi diceva che queste corse fossero un lusso, abbiamo risposto con il buon senso. A chi ci considerava periferia, abbiamo risposto con la forza dei fatti. Ringrazio l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi per aver ascoltato le istanze concrete che abbiamo portato ai tavoli regionali e ovviamente anche un grazie particolare al nostro governatore Alberto Cirio, ma il ringraziamento più doveroso va ai cittadini e alle associazioni dei pendolari. Il loro grido è stata la ‘nostra bussola’. Insieme a voi vigileremo affinchè i cantieri procedano spediti. Non permetteremo che la nostra Provincia e la nostra Città rallenti, Fossano deve correre che con i suoi mezzi e i servizi che la sua eccellenza merita”.

Il traguardo raggiunto è anche applaudito dai membri dell’opposizione, in primis da Francesco Balocco, che aspettava questo risultato, non ottenuto, già dai tempi in cui fu lui primo cittadino: “La soppressione di queste corse erano una ‘ferita’ per Fossano e Provincia e questa avvenne nel mio primo mandato. Mi associo alla soddisfazione di tutta l’Amministrazione per l’ottenimento di un risultato importante”.

A Balocco si unisce anche la consigliera Mirella Brizio: “Sono felice che Fossano sia di nuovo coperta da questi servizi veramente importanti per mantenere il collegamento di Fossano con Torino, con Roma e con tutte le altre città italiane ed estere. Chiediamo che questo tipo di impegno avvenga parallelamente a una sicura accessibilità alla stazione e a una vigilanza, affinchè coloro che vi si recano al mattino presto o alla sera tardi possano transitare in sicurezza. Allo stesso modo chiediamo che l’accesso ai binari e alla stazione sia consentito a tutti, perché spesso dobbiamo rilevare che gli ascensori non sono funzionanti. Domandiamo quindi una garanzia, non solo negli orari più tradizionali della giornata, ma in generale a tutte le corse”.

Paolo Lingua, consigliere di opposizione di “Fossano democratica”: “Sono contento che quella che veniva considerata ‘follia economica’ dalla Regione durante lo scorso mandato, ora sia stata realizzata”.