Bra: al via i lavori di riqualificazione in piazza Spreitenbach e piazza XX Settembre

Lunedì 18 maggio 2026 prenderanno il via i lavori di riqualificazione di parte di piazza XX Settembre e piazza Spreitenbach, nell'area compresa tra via Alba e l'ingresso dei Giardini del Belvedere "Padre Ettore Molinaro".

E' prevista la risistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili e la riasfaltatura della piazza, per una durata stimata di 90 giorni.

Durante il cantiere sarà disposto divieto di sosta e di transito nell’area interessata, eccetto residenti ed autorizzati (ord. 201/26) Compatibilmente con le esigenze di cantiere, si cercherà di preservare l'accesso in sicurezza e libero ai Giardini Belvedere e alle abitazioni private, fatto salvo i periodi in cui le lavorazioni interesseranno gli accessi citati. Nei giorni di interferenza saranno comunque garantiti gli accessi pedonali alle abitazioni e alle attività, mentre per i Giardini Belvedere sarà possibile accedere dal cancello di servizio.