Cuneo, il parcheggio di via Porta Mondovì sarà intitolato al Club Alpino Italiano

Era il 20 novembre del 2023 quando Paolo Salsotto, presidente del Club Apino Italiano di Cuneo, per la prima volta avanzò, tramite la nostra testata, la richiesta di intitolare il parcheggio di cui, all'epoca, c'era solo il progetto, proprio al Cai, la cui sede cuneese sorge a pochi metri da quell'area, in via Porta Mondovì.

All'epoca si presentava come nella foto che condividiamo. Un'area quasi boschiva, completamente abbandonata. LEGGI QUI

Oggi, il parcheggio c'è e ci sono 110 posti in un'area che, grazie alla presenza dell'ascensore inclinato, è sempre più utilizzata.

E venerdì sarà inaugurato ufficialmente, proprio con l'intitolazione al CAI, alla presenza della sindaca Patrizia Manassero, dell'assessora Sara Tomatis e dell'assessore regionale Marco Gallo. Un evento che si colloca di diritto nella'mbito del programma del Festival della Montagna, al via giovedì 14 maggio.

Paolo Salsotto, in qualità di presidente del Cai di Cuneo, ha espresso la soddisfazione di tutta la sezione. "Siamo davvero contenti e ringraziamo di cuore la sindaca e l'assessora Tomatis, che hanno accolto di buon grado la nostra richiesta, alla quale voi di Targatocn avete dato una bella spinta. Grazie davvero. E' un privilegio che un parcheggio così vicino alla nostra sede e così funzionale e utilizzato sia intitolato alla nostra organizzazione".

Non sono molte, in Italia, le vie o le aree intitolate al CAI, infatti. A Torino c'è la salita al Monte dei Cappuccini e poi c'è qualche piazza in altre città italiane, ma poco altro.

Ora Cuneo avrà piazzale CAI, un regalo anche per i 150 anni della sezione cuneese, prestigioso traguardo raggiunto nel 2024. Al quale si aggiunge, appunto, questa intitolazione, che suggella ulteriormente la vocazione alpina di Cuneo.