Alba, ordinanze per occupazioni suolo pubblico in centro

Per consentire operazioni di occupazione di suolo pubblico e lavori stradali sono state emesse diverse ordinanze di viabilità ad Alba.

Nel controviale di corso Langhe, all’altezza dei civici n. 49 e 59, è istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, nei giorni di giovedì 8, 15 e 29 maggio 2026, dalle ore 17.00 alle 24.00.

Dal 18 al 20 maggio 2026, dalle ore 8.00 alle 18.00, è prevista la chiusura al traffico di via Roma, nel tratto compreso tra i civici n. 2 e 4.

Dall’11 al 15 maggio 2026, dalle ore 8.00 alle 18.00, è prorogato il divieto di transito in via E. Pertinace (angolo via Ravina), via Ravina e vicolo dell’Arco.

Sempre per lavori, è istituito il divieto di transito veicolare all’altezza dell’intersezione con accesso da via Dario Scaglione verso via Teodoro Bubbio, dalle ore 8.00 dell’11 maggio alle ore 18.00 del 15 maggio 2026.

Le misure garantiscono lo svolgimento delle attività autorizzate: si raccomanda attenzione alla segnaletica e agli aggiornamenti.