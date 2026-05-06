Prove in campo a Barolo, Coldiretti Cuneo porta l’innovazione tra i filari

Una giornata in campo per portare l’innovazione direttamente tra i filari. Mercoledì 20 maggio, dalle 9.30, in un vigneto dell’Azienda Agricola Barale Fratelli di Barolo, in via Alba (Nuovo parcheggio comunale), si terrà “Prove in campo, per l’innovazione e la sostenibilità del vigneto”, iniziativa organizzata da Coldiretti Cuneo, Agenzia 4A e The Green Experience. Quest’ultima è una certificazione collettiva che coinvolge un centinaio di produttori di Alba, Langhe e Roero, per circa 1.000 ettari di superficie vitata e 15 denominazioni tra DOCG e DOC. Un percorso che promuove pratiche agronomiche virtuose, orientate alla conservazione delle risorse naturali del suolo e della biodiversità in vigneto.

Nel corso della mattinata saranno presentati e visti in funzione macchinari 4.0, soluzioni innovative per la gestione del vigneto e applicazioni tecniche legate all’agrotecnica della vite. Una giornata dimostrativa pensata per mostrare alle aziende, direttamente in campo, strumenti e tecnologie utili a rendere il lavoro più efficiente e sostenibile, con uno sguardo allo stato dell’arte dell’agrotecnica della vite.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il ruolo della meccanizzazione agricola, sempre più importante per organizzare meglio le operazioni e la gestione del vigneto, ridurre l’utilizzo di input, aumentare la sicurezza degli imprenditori e mantenere sempre più alta l’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Spazio anche alla consulenza tecnica di Agenzia 4A, a supporto delle imprese nella gestione agronomica del vigneto e nella scelta delle soluzioni più adatte alle diverse realtà aziendali.

“La viticoltura è uno dei comparti più rappresentativi della nostra provincia e ha bisogno di strumenti efficaci per continuare a crescere in qualità, sostenibilità e redditività – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. Le prove in campo permettono agli agricoltori di vedere direttamente le tecnologie al lavoro e valutarne l’utilità per la propria azienda”.

“Il settore sta cambiando velocemente e le aziende hanno bisogno di essere accompagnate nelle scelte tecniche, perché ogni vigneto ha esigenze diverse – sottolinea Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. Il lavoro di consulenza diventa decisivo per trasformare l’innovazione in soluzioni davvero utili, sostenibili e applicabili nella realtà quotidiana delle imprese”.

Per informazioni contattare il 0173 292700.