Expoflora, Coldiretti Cuneo: a Fossano il mercato contadino di Campagna Amica

Domenica 10 maggio a Fossano, in occasione della mostra mercato ortoflorovivaistica e gastronomica Expoflora 2026, torna il Mercato Contadino di Campagna Amica promosso da Coldiretti Cuneo.

In via Roma sarà possibile incontrare direttamente i produttori agricoli del territorio e acquistare il vero cibo Made in Italy, con garanzia di origine, qualità e tracciabilità. Un’occasione per portare in città i sapori della campagna cuneese e valorizzare la filiera corta, fatta di prodotti locali, stagionalità e rapporto diretto tra imprese agricole e consumatori.

Tra i banchi di Campagna Amica si potranno trovare formaggi, ortofrutta di stagione, comprese le fragole, trasformati di mela, miele, fiori e piante, salumi e altre specialità del territorio. Una proposta che racconta la varietà dell’agricoltura cuneese e permette ai visitatori di conoscere da vicino il lavoro delle aziende agricole.

In occasione della Festa della Mamma, Coldiretti Cuneo proporrà anche un piccolo gesto dedicato alle famiglie: per i più piccoli sarà disponibile un omaggio floreale, una begonia, da donare alle mamme durante la giornata.

“Expoflora è un appuntamento importante per Fossano e per tutto il territorio, perché unisce agricoltura, florovivaismo, prodotti locali e partecipazione delle famiglie. Come Coldiretti siamo presenti con il Mercato Contadino di Campagna Amica per valorizzare le nostre aziende e offrire ai cittadini prodotti buoni, sicuri e riconoscibili” sostiene il Presidente Coldiretti di Zona Fossano, Raffaele Tortalla.

“Expoflora è una vetrina importante per il territorio e un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini alle aziende agricole. Questa storica manifestazione fossanese ci permette di portare in piazza la filiera corta, favorendo l’incontro diretto tra produttori e consumatori e promuovendo l’importanza di scegliere prodotti del territorio” aggiunge Ivan Matteodo, Segretario Coldiretti di Zona Fossano.