I Vini del Piemonte: Sara Moscone è la nuova presidente. Succede a Nicola Argamante

Si apre un nuovo capitolo per il consorzio di promozione “I Vini del Piemonte”. L’Assemblea dei soci, riunita giovedì 7 maggio presso il Castello di Magliano Alfieri, ha sancito un importante passaggio di testimone: Sara Moscone succede a Nicola Argamante nella carica di presidente. Ad affiancarla nel ruolo di vice sarà Alberto Cerrino.

La partecipatissima Assemblea dei Soci, con oltre 50 aziende presenti, ha celebrato la chiusura di un'annualità 2025 estremamente positiva che, nonostante le sfide del mercato internazionale, ha registrato una fortissima partecipazione da parte dei soci. Questo record di presenze testimonia la solidità di una compagine associativa che vede ne I Vini del Piemonte un partner strategico per la crescita delle aziende vinicole regionali. Con oltre 30 iniziative realizzate ogni anno, il 2025 ha segnato traguardi straordinari: la struttura ha raggiunto oltre 3.200 professionisti del vino altamente selezionati in 16 diverse nazioni, coinvolgendo più di 250 aziende.

Con l'elezione di Sara Moscone, si completa inoltre un percorso di rinnovamento dei vertici iniziato lo scorso febbraio con la nomina di Giulia Novajra alla direzione. I Vini del Piemonte affida così la sua guida a un binomio giovane e tutto al femminile: un segnale di evoluzione che riflette un comparto dinamico, moderno e capace di interpretare con sensibilità nuova le sfide globali.

Un momento di commozione ha segnato il saluto di Nicola Argamante, fondatore e presidente dal 2016, a cui l'Assemblea ha tributato un caloroso ringraziamento per l'instancabile dedizione. Argamante ha ripercorso la storia del progetto: «Siamo partiti con l'obiettivo di unire il Piemonte del vino. Allora accostare il Barolo al resto della regione era un'idea del tutto innovativa, ma oggi vediamo che questo modello è diventato un riferimento per tutti. Dopo vent’anni, rimarrò nel CdA come consigliere per supportare i giovani, ma è il momento che siano loro a proporre le rotte future».

La neo-eletta presidente Sara Moscone (azienda F.lli Moscone) ha accolto l’incarico con gratitudine e determinazione: «Gran parte della crescita commerciale delle nostre aziende è avvenuta grazie al lavoro dei nostri predecessori. Il mio obiettivo è rafforzare questo senso di appartenenza: vogliamo che I Vini del Piemonte sia un punto di riferimento prezioso per i produttori e crei sempre più occasioni di network. Spesso ci si conosce meglio all'altra parte del mondo che a casa propria; ora più che mai dobbiamo fare squadra».

[Alberto Cerrino, Sara Moscone e Giulia Novajra]

La direttrice Giulia Novajra ha sottolineato con orgoglio il percorso di innovazione intrapreso, definendo l'ente un organismo vivo e in costante evoluzione: «La nostra missione è proiettare la solidità del consorzio in un’immagine del Piemonte contemporanea e vibrante. Al centro della nostra strategia promozionale ci sono i vitigni autoctoni: varietà uniche capaci di appassionare i sommelier di tutto il mondo per la loro profonda identità territoriale, ma che sanno anche rispondere ai gusti del mercato grazie a un’ottima beva e a un rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo. Per il futuro, puntiamo su eventi innovativi ed esperienziali e sulla costruzione di una grande rete internazionale: dobbiamo continuare a coltivare con curiosità rapporti con enti e professionisti di tutto il mondo. Questa rete globale è il vero volano di promozione che ci permette di parlare direttamente ai consumatori di domani e alle nuove generazioni».

Il nuovo Consiglio di Amministrazione punterà per il triennio 2026-2029 sulla valorizzazione delle 41 DOC e 19 DOCG piemontesi, puntando sull'eccellenza dei vitigni storici come chiave di lettura della modernità.

[Sara Moscone e Nicola Argamante]

Il nuovo Consiglio di Amministrazione

• Caterina Andorno – Cascina Mariale

• Nicola Argamante – Podere Ruggeri Corsini

• Alberto Cerrino – Cerrino (Vice Presidente)

• Daniele Gaia – Fortemasso

• Luca Monchiero – F.lli Monchiero

• Sara Moscone – F.lli Moscone (Presidente)

• Enrico Rivella – Guido Rivella

• Elisa Semino – La Colombera

• Lorella Zoppis Antoniolo – Antoniolo