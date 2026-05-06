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Attualità | 06 maggio 2026, 14:50

Trinità: dall’11 maggio nuovi orari di apertura degli uffici comunali

Da lunedì prossimo il municipio di via Roma sarà a disposizione della cittadinanza al mattino dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 (mercoledì anche al pomeriggio dalle 14 alle 16.30)

Trinità: dall’11 maggio nuovi orari di apertura degli uffici comunali

Per migliorare l’efficienza dell’accoglienza e la qualità dei servizi, gli uffici comunali di Trinità, dal prossimo 11 maggio varieranno gli orari di apertura al pubblico.

Il municipio di via Roma sarà infatti aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, salvo chiusure per eventuali esigenze o situazioni eccezionali. Per quanto riguarda il mercoledì possibilità di recarsi al palazzo comunale anche di pomeriggio, dalle 14 alle 16.30. Negli stessi giorni e orari di apertura è possibile contattare gli uffici telefonicamente al numero 0172/66131, selezionando l’interno desiderato.

È inoltre possibile comunicare con gli uffici tramite posta elettronica, utilizzando gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Per i servizi demografici (Anagrafe e Stato Civile) e per l’Ufficio Tributi si consiglia di prenotare un appuntamento, per ridurre i tempi di attesa e garantire un servizio più rapido ed efficiente.

Cristiano Sabre

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