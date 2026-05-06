Incendio distrugge un porticato agricolo a Rivoira di Boves

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, a Rivoira di Boves, in via Colletto. Le fiamme sono divampate intorno alle 14.30 all’interno di un ampio porticato agricolo, causando danni significativi ai mezzi e alle attrezzature custodite.

La struttura, non adiacente ad abitazioni, ospitava numerosi macchinari agricoli, tra cui trattori e attrezzi da lavoro, molti dei quali sono stati seriamente danneggiati dal rogo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Cuneo, con autopompa serbatoio (Aps), autobotte e carro aria, supportate da un’ulteriore autobotte giunta da Fossano. L’intervento ha permesso di contenere l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Al momento il rogo risulta sotto controllo, ma le operazioni non sono ancora concluse: i vigili del fuoco stanno procedendo con le attività di smassamento e bonifica per mettere in sicurezza l’area e scongiurare eventuali riprese.