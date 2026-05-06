Mongardino entra nella famiglia dei Comuni Amis di Gite Fuori Porta in Piemonte: un nuovo angolo di Monferrato da scoprire

C'è un momento in cui un'amministrazione smette di aspettare che qualcuno racconti il proprio territorio e decide di farlo con convinzione, investendo energie e fiducia in chi quel racconto sa farlo davvero. Mongardino ha scelto quel momento. Ed è adesso.

Il Comune di Mongardino entra ufficialmente nella rete dei Comuni Amis di Gite Fuori Porta in Piemonte, la community Facebook ( https://www.facebook.com/groups/gitefuoriportainpiemonte )che oggi conta oltre 157.000 appassionati del Piemonte e che ogni giorno porta curiosi, viaggiatori e innamorati del territorio alla scoperta di borghi, sapori, paesaggi e storie che meritano di essere vissuti, non solo ammirate da lontano.

Un comune che crede nel suo territorio

Mongardino è uno di quei posti che chi ci abita conosce e ama profondamente, e che chi ancora non ci è passato non sa di stare perdendo. Adagiato tra le colline del Monferrato astigiano, custodisce storia, paesaggi e una comunità viva, radicata, orgogliosa della propria identità.

Il Sindaco Fausto Gulino ha scelto di metterci il volto e questa non è una cosa scontata. Credere nel proprio comune, nel proprio territorio e nelle proprie proposte al punto da investire in una narrazione professionale e continuativa è un gesto di coraggio e di visione. È il segnale che Mongardino non vuole restare nell'ombra, ma vuole essere raccontata, cercata, vissuta.

Al fianco dell'amministrazione, la Pro Loco locale, attiva, operativa, collaborativa che in questi anni ha tenuto viva la comunità e costruito appuntamenti che oggi diventano occasioni di visibilità per un territorio che merita molto di più di quanto i riflettori gli abbiano finora dedicato.

Un calendario in costruzione, una data già da segnare

La collaborazione con Gite Fuori Porta in Piemonte porterà Mongardino all'attenzione della community attraverso più appuntamenti nel corso dell'anno: eventi, storie di territorio, iniziative sportive, enogastronomiche e culturali che racconteranno ogni volta un nuovo scorcio di questo angolo di Monferrato.

Ma c'è già una data che vale la pena segnare in rosso sul calendario.

Sabato 3 ottobre 2026 — Trail del Barbera: la grande festa di fine stagione che porta Mongardino al centro della scena. Tre percorsi trail a chilometraggio differente per accontentare tutti, dal camminatore curioso al runner allenato, con gare dedicate ai giovani e

camminate aperte a chi vuole godersi il paesaggio senza cronometro. E alla fine, quando le gambe si fermano, comincia la parte più bella: una cena di chiusura che è già, di per sé, un motivo per venire.

Attività fisica, natura, Barbera d'Asti, Monferrato. Difficile immaginare una combinazione migliore.

Tenete d'occhio i nostri canali

Quello del 3 ottobre è solo il primo appuntamento che vi raccontiamo. Nei prossimi mesi arriveranno proposte nuove, alternative, sorprendenti, sportive ed enogastronomiche, per chi cerca l'avventura e per chi cerca la sosta giusta. Ogni uscita sarà un'occasione per scoprire e approfondire un territorio che ha ancora molte storie da svelare.

Mongardino è entrata nella famiglia. E il lavoro è già iniziato.







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