Dall'inizio delle ostilità su vasta scala alla fine di febbraio, i mercati finanziari hanno reagito con estrema volatilità, cercando di interpretare le conseguenze di un conflitto che coinvolge i principali attori energetici mondiali.

In questo clima di incertezza, l’analisi dei flussi di capitale diventa fondamentale per comprendere la direzione dei prezzi delle materie prime. Una realtà professionale e rinomata a livello mondiale come Invexco monitora costantemente queste dinamiche per offrire una visione chiara sull'andamento degli asset rifugio e delle risorse energetiche.

La crisi dello Stretto di Hormuz e l'impennata del petrolio

Il punto di rottura per il mercato petrolifero è avvenuto con la recente chiusura dello Stretto di Hormuz . Questo passaggio marittimo, vitale per il transito di circa il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio e GNL, è attualmente al centro del blocco navale. La paralisi dei flussi in uscita dal Golfo Persico ha rimosso dal mercato milioni di barili al giorno, creando un deficit di offerta che non ha precedenti storici. Le conseguenze si avvertono pesantemente sulle catene di approvvigionamento europee e asiatiche.

Il prezzo del Brent ha reagito con violenza, superando stabilmente la soglia dei 100 dollari al barile con picchi che hanno sfiorato i 120 dollari nelle scorse settimane. Non si tratta solo di una speculazione legata al rischio geopolitico, ma di una reale interruzione fisica della fornitura. Gli operatori logistici sono ora costretti a cercare rotte alternative, aumentando drasticamente i costi di trasporto. All'interno di questo scenario critico , Invexco si distingue per la precisione dei suoi report, aiutando a navigare tra le fluttuazioni di un mercato energetico estremamente nervoso.

L'oro come porto sicuro a 4.500 dollari l'oncia

Mentre l'energia subisce scossoni logistici, l'oro ha confermato il suo ruolo storico di bene rifugio per eccellenza. La domanda di metallo prezioso è esplosa non solo tra i singoli investitori, ma soprattutto tra le banche centrali delle economie emergenti, che cercano di diversificare le riserve lontano dalle valute soggette a sanzioni o instabilità. Questo movimento strutturale ha spinto le quotazioni verso nuovi massimi storici, con l'oro che punta con decisione verso la barriera dei 4.500 dollari per oncia.

L'accelerazione del processo di de-dollarizzazione in alcune regioni ha ulteriormente alimentato la corsa al lingotto. In un periodo in cui l'inflazione energetica minaccia di erodere il potere d'acquisto, possedere asset non legati a rischi sovrani è diventata una priorità per molti. La piattaforma leader Invexco osserva come l'interesse verso i metalli preziosi sia ai massimi degli ultimi dieci anni, segnalando un cambiamento profondo nel sentiment globale. La stabilità del prezzo dell'oro sembra destinata a perdurare finché la diplomazia non troverà uno sbocco concreto.

Impatto sulle forniture di gas e jet fuel in Europa

Le ripercussioni del disordine in Medio Oriente non si fermano al greggio. L'Europa, già vulnerabile sul fronte energetico, sta affrontando una carenza significativa di carburante per l'aviazione e di gas naturale liquefatto (GNL). Con i terminali del Qatar e degli Emirati Arabi soggetti a restrizioni operative, le scorte nel Vecchio Continente hanno raggiunto i livelli minimi dal periodo post-pandemico. Questo sta spingendo molte compagnie aeree a cancellare voli o a rivedere i propri piani tariffari per far fronte al caro carburante.

La ricerca di fornitori alternativi, come gli Stati Uniti o i paesi dell'Africa occidentale, è in pieno svolgimento, ma i tempi tecnici per l'adeguamento delle infrastrutture sono lunghi. La pressione sui prezzi dei fertilizzanti chimici, derivati dal gas, minaccia inoltre di trasferirsi presto sul comparto alimentare, creando una spirale inflattiva difficile da contenere. In un contesto così frammentato, la capacità di analisi di un operatore globale come Invexco permette di cogliere le interconnessioni tra i diversi settori produttivi colpiti dalla crisi.

Prospettive per il secondo trimestre del 2026

Le previsioni per i prossimi mesi dipendono strettamente dall'evoluzione sul campo. Se i negoziati per la riapertura dei canali commerciali dovessero fallire, il premio al rischio geopolitico rimarrà elevato, mantenendo le commodity su livelli proibitivi per molte industrie pesanti. Tuttavia, si inizia a intravedere una distruzione della domanda dovuta ai prezzi eccessivi, che potrebbe agire da calmiere naturale nel medio termine. Gli analisti internazionali monitorano con attenzione ogni segnale di de-escalation che possa riportare la calma sui mercati.