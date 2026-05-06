Busca, tutto pronto per l'edizione 2026 della Fiera di Maggio

Promossa dal Comune di Busca, in collaborazione con Assoimprese, la Fondazione Amleto Bertoni e con il supporto operativo delle associazioni e degli enti buschesi, la manifestazione animerà per l’intera giornata il centro storico con un programma ampio e variegato, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Domenica 31 maggio, per tutta la giornata, espositori, negozi aperti, musica, punti ristoro e stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici locali accompagneranno i visitatori lungo il percorso della Fiera. Via Umberto I e le vie del centro faranno da raccordo tra le quattro piazze protagoniste dell’evento — Piazza Regina Margherita, Piazza della Rossa, Piazza Savoia e Don Fino e Piazza Santa Maria — ognuna delle quali racconterà un volto diverso del territorio, tra tradizione, arte, natura e molte altre proposte.





Saranno inoltre coinvolti alcuni luoghi simbolo della città, tra cui Casa Francotto, il Museo della Cartolina “Mario Berardo” e il Parco dell’Ingenio, che contribuiranno ad arricchire l’offerta della giornata. Confermata anche la presenza di Slow Food con “Orto in condotta”, iniziativa dedicata alle scuole e pensata per avvicinare bambini e ragazzi ai temi dell’agricoltura, della provenienza del cibo e dell’importanza di una sana alimentazione. Novità di questa edizione sarà il raduno con esposizione di auto storiche, che porterà in città fascino, memoria e passione per i motori d’epoca.



