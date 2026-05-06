Cuneo, si presenta il libro "Storie che aiutano a crescere" di Claudio Rao

Giovedì 14 maggio, alle ore 17, presso il Museo Casa Galimberti a Cuneo, l’autore cuneese presenterà in anteprima assoluta la sua ultima fatica editoriale.

“Le favole sono da sempre un ponte tra adulti e bambini. Attraverso la narrazione, nonni e nipoti, genitori e figli si ritagliano momenti preziosi in cui la fantasia interpreta la realtà rassicurando i più piccoli.”. È in questa prospettiva che Claudio Rao, Pedagogista Clinico®, ex maestro elementare, ha concepito le sue "Storie che aiutano a crescere" (GAEditori).

Trentuno fiabe con l’ambizione di favorire dialoghi, sollecitare comunicazioni, soccorrere disagi. Il libro infatti intende rispondere a difficoltà come bullismo e adozione, abbandono e liti genitoriali, sofferenza, invecchiamento e morte che molti bambini attraversano tenendo dentro ferite ed ustioni spesso non di poco conto.

"Storie che aiutano a crescere" con i suoi personaggi immaginari impegnati in improbabili avventure, apre uno spiraglio di dialogo suggerendo al piccolo uditore prospettive e soluzioni.

Uno strumento prezioso anche e forse soprattutto nelle mani di pedagogisti e psicologi, educatori ed insegnanti.

Una novità editoriale e una speranza. Quella di poter alleviare dolori e sofferenze, stabilendo alleanze educative foriere di nuovi inizi.

Un'ambizione condivisa dalla GAEditori e recepita dal Salone del Libro di Torino che riserverà all’autore, uno spazio nei suoi salottini letterari aperti al pubblico venerdì 15 maggio alle 11.30.

Per i lettori cuneesi, l’appuntamento è quindi per giovedì 14 maggio alle ore 17. L'ingresso è libero su prenotazione obbligatoria.