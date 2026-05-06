Il Roero si afferma a Vinum 2026: cinque giorni di successo, pubblico e visibilità per il Distretto del Cibo [FOTO]

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione del Distretto del Cibo del Roero a Vinum 2026, che per cinque giorni ha visto il territorio protagonista in una delle manifestazioni enogastronomiche più prestigiose del panorama piemontese e nazionale.

Lo spazio dedicato al Distretto, all’interno del Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”, è stato attraversato da una partecipazione altissima, con decine di migliaia di persone provenienti da 36 nazioni e un flusso continuo di appassionati, operatori e turisti desiderosi di conoscere e degustare le eccellenze del Roero.

Particolarmente significativo il successo delle degustazioni delle ore 11, che hanno registrato il tutto esaurito per l’intera durata della manifestazione, confermandosi come uno dei momenti più apprezzati dal pubblico. Occasioni preziose in cui i prodotti roerini sono stati raccontati e valorizzati in abbinamento ai grandi vini piemontesi, contribuendo a costruire un’esperienza autentica e coinvolgente.



A rendere possibile questo risultato è stata la partecipazione attiva delle aziende del territorio, che con professionalità e passione hanno saputo rappresentare la qualità e l’identità del Roero, offrendo un’immagine coordinata e riconoscibile del sistema agroalimentare locale.

"Un ringraziamento particolare va anche al Distretto del Cibo del Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea, dicono gli organizzatori, che nell’ultima giornata della manifestazione ha condiviso lo spazio del Distretto, portando le eccellenze del Canavese a dialogare con quelle roerine, in un confronto virtuoso tra territori che ha arricchito ulteriormente il valore dell’iniziativa".

"Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione a Vinum 2026», commenta il presidente del Distretto del Cibo del Roero, Silvio Artusio Comba. Abbiamo preso parte a una manifestazione di elevatissimo livello, che ci ha dato l’opportunità di presentare i prodotti del Roero a migliaia di persone, in un contesto qualificato e internazionale. La risposta del pubblico è stata straordinaria e conferma quanto sia importante lavorare insieme per promuovere il nostro territorio".

"Un ringraziamento sentito, prosegue Comba, va a tutte le aziende che hanno aderito all’invito e che hanno reso possibili le degustazioni delle ore 11, sempre molto partecipate, così come al Distretto del Cibo del Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea per la collaborazione nell’ultima giornata. Insieme abbiamo dimostrato come il dialogo tra territori possa generare valore e nuove opportunità".

Sono state undici le aziende che hanno partecipato a Vinum quali rappresentanti del Distretto:

Le Delizie della Zia

Le Nocciole di Alba

I Pastori del Roero

Mieli Roche

Agr. Teo Costa (per la pancetta di suino nero del Roero)

(per la pancetta di suino nero del Roero) Maurizio Virano

Consorzio della fragola di Sommariva Perno nel Roero.

Le Drupe s.s. dei F.lli Sammori

Agr. Gherbin

Roero Vero

Amaro Rocche dei Roeri

A testimoniare lo spirito di rete che anima i Distretti del Cibo piemontesi, domenica 3 maggio il Distretto del Cibo del Roero ha accolto il Distretto del Cibo e del Vino del Mombarone, Serra Morenica e Naviglio d’Ivrea rappresentato da quattro aziende: Il Borgo del Dolce con la sua piccola pasticceria, i torroni e le praline al cioccolato; Green Italy con i prodotti da forno alla canapa; Az. Agr. Il Gesiun con il suo olio; e Az. Agricola Kicco con le fragole e gli asparagi freschi di stagione.

La partecipazione a Vinum rappresenta un passaggio importante all’interno di un percorso più ampio che vedrà il Distretto del Cibo del Roero protagonista anche nei prossimi mesi in numerosi eventi di rilievo nazionale, con l’obiettivo di continuare a valorizzare le eccellenze locali e offrire nuove opportunità di crescita alle imprese.

Le prossime tappe del tour promozionale del Distretto del Cibo del Roero saranno: