A Saluzzo la mostra Falastin Hurra 2.0 – From Strip to Motion, collettiva di artistə arabo-palestinesi

Saluzzo per Gaza, in sinergia con Libera Saluzzo, ANPI Saluzzo e valle Po, Ratatoj, con il sostegno di Rete Cuneese per la Palestina ed il patrocinio del Comune di Saluzzo e Voci Erranti, porta in città la mostra di illustrazione e fumetto Falastin Hurra 2.0 – From Strip to Motion.

Sarà inaugurata, alla presenza dei curatori, venerdì 15 maggio alle 17.30 allo spaccio Bistrò – Il Quartiere (Piazza Montebello 1) visitabile fino al 29 maggio, ad ingresso libero.

L’esposizione, curata da Alino e Giansandro Morelli, arriva a Saluzzo dopo un percorso che negli ultimi due anni ha attraversato numerose città in Italia e all’estero, evolvendosi tappa dopo tappa. Questa nuova versione, “From Strip to Motion”, amplia e aggiorna il progetto con una selezione di opere di artistə arabo-palestinesi, affiancati da una presenza italiana e internazionale, in dialogo con il nucleo originario “Kufiah, matite per la Palestina”.

La mostra raccoglie illustrazioni e fumetti che si muovono tra produzione artistica e narrazione del presente, restituendo uno sguardo plurale e in continuo aggiornamento. Molte delle opere nascono anche nel contesto della comunicazione contemporanea, mantenendo un legame diretto con ciò che accade.

Tra gli eventi organizzati da Saluzzo per Gaza, la presentazione ”Le parole per dirlo. Una bibliografia di storie e racconti sulla Palestina", venerdì 8 maggio alle 18, presso L’Ortica Libreria Indipendente (via della Resistenza 4a/1 -cortile. Ingresso gratuito (è gradita la prenotazione a questo link )

Giuseppe Cavaglieri, titolare della libreria, insieme a Francesca Galliano, referente territoriale di Libera, guideranno il pubblico in un percorso editoriale dedicato alla tematica palestinese.

L’incontro offrirà una selezione delle pubblicazioni più rilevanti e interessanti sull’argomento, attraversando diversi generi letterari — dai romanzi ai saggi, fino ai racconti — con proposte pensate sia per un pubblico adulto che per i più giovani. Per ogni titolo verrà proposta una breve sinossi, per entrare rapidamente nel cuore di ciascun libro.

Sabato 9 maggio, referenti della associazione saranno presenti al mercato di Saluzzo in piazza Garibaldi 20, dalle 9 alle 12.