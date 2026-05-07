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Attualità | 07 maggio 2026, 19:53

San Giovenale, 1500 screening gratuiti per la prevenzione della salute a Fossano

Domenica e lunedì 3 e 4 maggio il Lions Club Fossano e Provincia Granda coordina associazioni di volontariato nella “Piazzetta delle uova”, con controlli di glicemia, pressione, saturimetro, colesterolo, battito cardiaco e screening del tono oculare contro il glaucoma

San Giovenale, 1500 screening gratuiti per la prevenzione della salute a Fossano

Domenica e lunedì, 3 e 4 maggio in occasione dei festeggiamenti di San Giovenale patrono della città di Fossano, il Lions Club Fossano e Provincia Granda ha coordinato le varie Associazioni di volontariato per la prevenzione della salute , ed è stato organizzato nella “Piazzetta delle uova “ un punto per la prevenzione con screening per il controllo di glicemia, pressione arteriosa, saturazione ossigeno, colesterolo totale, battito cardiaco ed anche, ed in particolare la pressione del tono oculare per prevenire il glaucoma. 

Come ormai viene ribadito ogni anno la pressione dell’occhio è una problema che non da’ sintomi, ma se non controllata all’insorgere del glaucoma può portare alla cecità completa.

Anche quest’anno l’affluenza è stata molto importante tanto che nei due giorni sono stati effettuati circa 1500 screening.

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