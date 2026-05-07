Soft air internazionale tra Piaggia e Valcona: 260 partecipanti per l’operazione “Perpetuum Imperium”

Si è conclusa con grande successo “Op. Perpetuum Imperium”, la manifestazione internazionale di soft air che dal 29 aprile al 3 maggio ha animato le frazioni di Piaggia a Briga Alta e Valcona, nel territorio di Mendatica, richiamando circa 260 partecipanti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei.

Per cinque giorni le borgate dell’Alta Valle Tanaro e Arroscia sono diventate il cuore di una complessa simulazione tattica outdoor che ha coinvolto 17 team di incursori di alto livello, impegnati in quella che gli stessi organizzatori hanno definito “una delle esperienze più dure e impegnative del panorama italiano”.

L’evento ha saputo coniugare sport, organizzazione e valorizzazione del territorio, attirando l’attenzione e la curiosità anche della popolazione locale, che ha seguito con interesse le varie fasi della manifestazione. Proprio agli abitanti delle frazioni coinvolte è stato rivolto uno dei ringraziamenti più sentiti da parte dello staff organizzativo, per la pazienza e la disponibilità dimostrate durante i giorni dell’evento.

Gli organizzatori hanno sottolineato la complessità di una manifestazione di questa portata, capace di mettere in movimento centinaia di persone arrivate con grandi aspettative da tutta Europa. “Non è un film dove si può ripetere la scena finché non viene perfetta: qui hai una sola possibilità e pochissimo margine di errore”, hanno spiegato nel messaggio diffuso al termine dell’evento, evidenziando il grande lavoro svolto dal team organizzativo nella gestione delle numerose difficoltà operative.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche agli sponsor 22QB Airsoft, Di Rito Softair, CSEN Soft Air e Firefield, oltre ai team OPFOR e al gruppo Diciassettesima Rangers, che hanno contribuito attivamente alla riuscita dell’operazione.

"Ringraziamo - dice il sindaco di Briga Alta, Federica Lanteri - la Pro Loco Upega, La Briga e la Locanda di Upega, che hanno garantito supporto logistico e accoglienza durante tutta la durata della manifestazione e a tutti i piaggesi".

Importante anche il sostegno delle amministrazioni comunali coinvolte, in particolare dei Comuni di Piaggia, Triora e Mendatica, che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento permettendo lo svolgimento della manifestazione all’interno di borghi vivi e abitati.