 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 07 maggio 2026, 17:24

Trattore in fiamme nei campi a Moretta, intervento dei vigili del fuoco

Il mezzo agricolo ha preso fuoco nel pomeriggio in regione Brasse mentre era al lavoro. Nessun ferito, sul posto le squadre di Saluzzo e Racconigi

La nube di fumo in lontananza del trattore in fiamme a Moretta

La nube di fumo in lontananza del trattore in fiamme a Moretta

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, a Moretta dove un trattore ha preso fuoco mentre stava lavorando in un campo in regione Brasse.

L’allarme è scattato poco dopo le 17. Secondo le prime informazioni, il mezzo agricolo sarebbe stato improvvisamente avvolto dalle fiamme durante le operazioni nei terreni della zona.

Non si registrano feriti.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con le squadre arrivate dai distaccamenti di Saluzzo e Racconigi, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium