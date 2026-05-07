Trattore in fiamme nei campi a Moretta, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, a Moretta dove un trattore ha preso fuoco mentre stava lavorando in un campo in regione Brasse.

L’allarme è scattato poco dopo le 17. Secondo le prime informazioni, il mezzo agricolo sarebbe stato improvvisamente avvolto dalle fiamme durante le operazioni nei terreni della zona.

Non si registrano feriti.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con le squadre arrivate dai distaccamenti di Saluzzo e Racconigi, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.