Alba, dal 12 al 26 maggio la 26ª edizione de “Il Teatro dei Ragazzi”

Dal 12 al 26 maggio 2026, il palcoscenico del Teatro Sociale “G. Busca” ad Alba tornerà ad animarsi di storie, creatività, sogni e del coraggio di mettersi in gioco.

Protagonisti assoluti saranno gli studenti di nove scuole di Alba e dintorni che, per la XXVI edizione de “Il Teatro dei Ragazzi”, trasformeranno la sala M. Abbado del teatro in un laboratorio di crescita e condivisione. Promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Alba in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e sostenuto dalla Fondazione CRC, il festival non è una semplice rassegna di fine anno, ma un’opportunità preziosa per i giovani di mettersi seriamente in gioco, imparando a gestire le emozioni e a scoprire se stessi attraverso il confronto con i coetanei.

Il programma di quest'anno si apre il 12 e 13 maggio con la Primaria Mussotto che mette in scena "Ciao Cellulare!" una divertente macchina del tempo che ci ricorda il valore di un abbraccio o di una corsa nei campi senza filtri digitali.

Il 13 e 14 maggio, la Primaria M. Coppino ci accompagna a Normal land con Upside Alice, una rilettura di Lewis Carroll che invita a capovolgere il mondo per scoprire punti di vista inaspettati.

Il viaggio prosegue il 14 e 15 maggio con la Primaria M. Montessori che affronta il tema delicato del bullismo tra i banchi di scuola in La magia sono io, ricordandoci che il vero incantesimo è il coraggio di dire “io ci sono”.

Domenica 17 e lunedì 18 maggio l’atmosfera si fa più profonda con la collaborazione tra il Liceo Artistico P. Gallizio, il Classico G. Govone e la compagnia “gli instabili” che trasformano con Muri dentro le musiche dei Pink Floyd in un potente grido contro l’isolamento giovanile.

Il 18 e 19 maggio è invece il turno del Liceo Scientifico L. Cocito che esplora il caos pirandelliano di Questa sera si recita a soggetto, dove il confine tra attore e personaggio svanisce del tutto.

Nelle serate successive, la fantasia torna protagonista con l’I.C. B. Fenoglio di Neive che il 19 maggio porta con lo spettacolo Non fu già sempre pazzo Orlando sulla Luna un Orlando scanzonato e un Astolfo napoletano.

Il 20 e 21 maggio la Primaria G. Rodari ci invita a riscoprire noi stessi tra le pieghe di A riveder le fiabe. nVerso la fine della rassegna, il 21 e 22 maggio, la Primaria U. Sacco ci proietta in un futuro dominato dalle macchine con Artificial…Mente, una sfida tra robot e bambini per salvare la capacità umana di sognare e sbagliare.

Il 24 e 25 maggio il Liceo Classico G. Govone riporta in scena la forza rivoluzionaria della Lisistrata di Aristofane e il suo intramontabile inno alla pace, prima del gran finale previsto per il 26 maggio con il Memorial "il Dono del sorriso" dedicato a Fiorenza Gabiati. I ragazzi, insieme agli insegnanti, agli esperti ed ai genitori, hanno lavorato intensamente dietro le quinte per rendere possibile questa festa del teatro e della crescita.

Gli spettacoli, alle ore 21, sono aperti al pubblico con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it.

Per gli spettacoli in matinée riservati alle classi, i docenti devono invece utilizzare l'apposita scheda di prenotazione allegata al libretto informativo della rassegna.

Teatro Sociale “Giorgio Busca” 0173 292470–472 teatro.sociale@comune.alba.cn.it