Bra, grande attesa per la 4ª Cena della fratellanza targata AbBRAcciAMO

Carta e penna per segnare in agenda la data di sabato 6 giugno. Arriva a Bra la 4ª Cena della fratellanza, promossa dall’associazione AbBRAcciAMO, in programma dalle ore 20 in corso Cottolengo, davanti alla chiesa dei Battuti Bianchi.

Nomen omen per un evento in cui i protagonisti saranno la solidarietà, l’amicizia e la buona cucina, perché sotto una trapunta di stelle sarà possibile gustare deliziose portate al costo di 28 euro (10 euro per i bimbi) con il ricavato che sarà destinato a sostenere progetti solidali.

Sfogliando il menù troverete: aperitivo, tris di antipasti, primo, secondo con contorno e dolce, acqua compresa, vini esclusi con possibilità di acquistarli sul posto. Quindi tutti a tavola. Le grandi amicizie nascono sempre lì.

Prenotazioni aperte ai numeri 328/7817870 (Davide) e 335/6195907 (Roberto). Forza, fatevi avanti!

Pillole di AbBRAcciAMO

«Far del bene fa bene». Questa è la filosofia di AbBRAcciAMO, un’associazione di promozione sociale nata nel 2021 dall’idea di un gruppo collaudato di volontari, che si concentra sul fronte della solidarietà, attraverso esempi di città attiva. Piccoli gesti per noi e un grande aiuto per qualcun altro.