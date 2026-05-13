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Busca, il Nepal raccontato oltre l’Himalaya: al Teatro Civico il documentario “Dil Kumari”
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Eventi | 13 maggio 2026, 07:05

Busca, il Nepal raccontato oltre l’Himalaya: al Teatro Civico il documentario “Dil Kumari”

Venerdì 15 maggio alle 21 proiezione gratuita organizzata dal CAI: il film di Gabriele Testa porta in scena la vita della casa famiglia nel Solu Khumbu e il valore della cooperazione tra Cuneese e Nepal

Busca, il Nepal raccontato oltre l’Himalaya: al Teatro Civico il documentario “Dil Kumari”

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21.00, presso il Teatro Civico di Busca (Vicolo del Teatro 1), si terrà la proiezione pubblica del documentario “Dil Kumari: un altro modo di raccontare il Nepal”.

La serata è organizzata dal Club Alpino Italiano – Sottosezione di Busca, con il supporto del Comune di Busca. L'ingresso è gratuito.

Girato interamente in Nepal dal videomaker saluzzese Gabriele Testa, il documentario racconta la realtà della casa famiglia Dil Kumari, struttura nata per accogliere bambini e ragazzi provenienti da situazioni di abbandono e povertà in un villaggio nella valle del Solu Khumbu, in Nepal . La casa famiglia è stata costruita dall’associazione Cecy Onlus, che da anni opera in Nepal con progetti di sostegno rivolti alle comunità più fragili.

Attraverso immagini della vita quotidiana, interviste a bambini, insegnanti e abitanti del villaggio, il film offre uno sguardo autentico sulla realtà delle aree rurali nepalesi, mettendo al centro il tema della solidarietà e dell’infanzia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Monviso Nepal Foundation.

Il Nepal viene spesso raccontato attraverso le grandi spedizioni alpinistiche e trekking sulle montagne dell’Himalaya, mete amate da tanti appassionati del CAI. “Dil Kumari: un altro modo di raccontare il Nepal” propone  una prospettiva diversa: quella di un viaggio che diventa incontro, conoscenza e condivisione con le popolazioni locali.

La serata sarà quindi un’occasione non solo per scoprire immagini e storie del Nepal meno conosciuto, ma anche per riflettere sul valore della cooperazione e dei legami costruiti negli anni tra il territorio cuneese e le comunità nepalesi.

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